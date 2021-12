Israël: le service de protection rapprochée dont bénéficiaient B. Netanyahou et sa famille prend fin

Des sources proches de Netanyahou ont qualifié la décision de "politique, scandaleuse et irresponsable"

Le comité ministériel du Service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet) a décidé dimanche de mettre fin au service de protection rapprochée dont bénéficiait la famille de l'ancien Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, six mois après avoir été chassé du pouvoir.

Cette décision signifie également que l'épouse de Benyamin Netanyahou, Sara et leurs fils Yair et Avner ne recevront plus de voiture avec chauffeur, financées par l'État.

Des sources proches de Netanyahou ont qualifié la décision de "politique, scandaleuse et irresponsable" et ont averti qu'elle permettrait aux anti-Netanyahou de nuire à la femme et aux fils de l'ancien Premier ministre.

Les sources ont déclaré que le département du Shin-Bet chargé de protéger Sara Netanyahou et ses fils souhaitait toutefois qu'ils continuent à être protégés.

"Quiconque a des yeux peut voir l'intensité de l'incitation et des menaces sur les réseaux sociaux", a déclaré une source proche de Netanyahou. "La haine envers Netanyahou a rendu les gens prêts à mettre en danger sa femme et ses enfants. C'est incroyable. C'est un scandale sans précédent," poursuit-t-elle.

L'ancien Premier ministre est actuellement jugé dans trois affaires de corruption, fraude et abus de confiance.