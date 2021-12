Israël: découverte d'une 2e synagogue de l'époque du Second Temple dans la ville natale de Marie-Madeleine

C'est la première fois que deux synagogues datant de cette époque sont découvertes dans la même ville

Une synagogue vieille de 2.000 ans a été découverte dans la ville israélienne de Migdal en Galilée, la deuxième datant de la période du Second Temple découverte dans cette ville, également connue sous le nom de Magdala.

"La découverte d'une deuxième synagogue à Migdal met en lumière la vie sociale et religieuse des Juifs de la région au cours de cette période, et reflète le besoin d'un bâtiment dédié à la lecture et à l'étude de la Torah mais aussi aux rassemblements sociaux", a indiqué Dina Avshalom-Gorni, l'une des responsables des fouilles.

C'est la première fois que deux synagogues de cette époque sont découvertes dans une même ville, ont expliqué les archéologues lors d'un travail mené par l'Autorité des antiquités d'Israël, en collaboration avec la société YG Contractual et l'Université de Haïfa.

La première a été découverte en 2009, lors de fouilles ayant mis au jour des bains rituels juifs (mikvaot), des rues, un marché et des installations industrielles.

Un artefact unique se tenait au milieu du hall principal: une grande pierre représentant le Second Temple de Jérusalem, avec une menorah sculptée à sept branches sur l'un de ses côtés. Il s'agissait d'une découverte cruciale car la représentation était gravée dans la pierre tandis que le temple n'avait pas encore été détruit.

"La pierre portant un relief de la Menorah suggère que les Juifs locaux considéraient Jérusalem comme leur centre religieux et que leurs activités locales se déroulaient sous cette centralité", a déclaré le professeur Adi Erlich, directeur de l'Institut Zinman.

La synagogue nouvellement découverte avait la forme d'un carré et était construite en basalte et en calcaire. Elle présentait un hall principal et deux autres pièces.

Le hall principal était enduit de plâtre blanc, un banc de pierre été placé le long des murs, également enduit de plâtre. L'une des plus petites pièces présentait une étagère en pierre. Selon les experts, elle aurait pu être utilisée pour stocker des rouleaux de la Torah.

"La synagogue que nous découvrons à présent est proche de la rue résidentielle, alors que celle révélée en 2009 était entourée d'une zone industrielle", a également déclaré M. Erlich.

"Ainsi, les synagogues locales ont été construites dans le tissu social de la ville", en a-t-il déduit.