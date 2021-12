Israël: la police pourra entrer dans tout lieu sans mandat, amendement approuvé par la Knesset

"Cet amendement, souhaité par le ministère israélien de la Justice, a été élaboré à la demande de la police"

Dans la nuit du lundi à mardi, la Knesset a approuvé en première lecture un amendement permettant d’étendre le droit de la police d’entrer dans tout immeuble ou maison sans mandat, rapporte le quotidien israélien Haaretz.

Soixante membres de la Knesset ont soutenu l’amendement contre cinquante-huit qui y étaient opposés. Il a été approuvé en tant qu’élargissement temporaire du droit de la police, pour une durée d’un an et demi, non seulement d'entrer dans les maisons mais également de confisquer les images de caméras de sécurité sans mandat ni préavis.

Cet amendement, souhaité par le ministère israélien de la Justice, a été élaboré à la demande de la police qui considère que l’élargissement de ses droits est essentiel afin de lutter contre la criminalité dans la société arabe israélienne.

Actuellement, la loi ne permet à la police d’entrer dans un lieu privé sans être en possession d’un mandat, que dans le cas où elle aurait été appelée sur les lieux par le propriétaire, si elle a des raisons tangibles de croire qu’un crime y a été commis ou si une personne recherchée est soupçonnée de s’y trouver.

Le nouvel amendement permettrait à un officier de police d’entrer dans tout lieu sans mandat, lorsqu'il considère qu’il y a une "raison de soupçonner la présence d’un objet en lien avec un crime grave, qui pourrait servir de preuve et qui risque d’être détruit ou endommagé", selon l’intitulé de l’amendement.

La proposition de loi définit le "crime grave" comme toute infraction punissable d'au moins 10 ans d'emprisonnement.