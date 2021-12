Israël: des Juifs se déguisent en musulmans pour aller prier sur le mont du Temple

"Nous ne sommes pas prêts à accepter les sanctions contre les Juifs qui viennent sur le mont du Temple"

Les membres juifs d'un groupe d'extrême droite se déguisent en musulmans afin d'entrer sur le mont du Temple à Jérusalem, où ils récitent des prières juives en faisant semblant de se livrer au culte islamique, selon un rapport publié lundi.

Le groupe d'extrême droite Returning to the Mount, qui prône la souveraineté juive sur le mont du Temple, a suscité des inquiétudes parmi les responsables de la sécurité, qui avertissent que leurs actions pourraient déclencher des violences sur le lieu saint, souvent à l'origine de tensions entre fidèles juifs et musulmans.

Lors de la guerre du mois de mai entre Israël et Gaza, le mont du Temple a notamment été le point de frictions entre juifs et musulmans.

"Nous ne sommes pas prêts à accepter les sanctions contre les Juifs qui viennent sur le mont du Temple", a déclaré Raphael Morris, chef du groupe Returning to the Mount.

Il a souligné que les Juifs ne sont autorisés à entrer dans l'enceinte du mont du Temple qu'à des heures spécifiques, accompagnés de la police tandis que les musulmans ont un accès illimité au site.

Au début du mois, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une résolution désavouant les liens juifs avec le mont du Temple et désignant le site uniquement par son nom musulman "Al-Haram al-Sharif" par 129 voix pour et 11 contre.

Le texte, appelé "la résolution de Jérusalem", fait partie d'une initiative de l'Autorité palestinienne et des États arabes visant à faire du lieu le plus saint du judaïsme un site exclusivement islamique.