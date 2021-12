Naftali Bennett s'entretient avec le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz

Les deux hommes ont évoqué l'importance d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe nucléaire

Le Premier ministre Naftali Bennett israélien s'est entretenu mardi avec le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz à l'occasion de son investiture et l'a invité à se rendre en Israël.

Le Premier ministre a félicité le chancelier et lui a souhaité beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Les deux hommes ont souligné l'importance des liens profonds entre Israël et l'Allemagne et ont convenu de poursuivre la coopération fructueuse entre les pays dans les domaines économique, politique et sécuritaire.

Le Premier ministre a remercié le chancelier Scholz pour son engagement en faveur de l'État d'Israël et de sa sécurité. Dans ce contexte, les deux hommes ont également évoqué l'importance d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe nucléaire.

Le Premier ministre et le chancelier ont également abordé la lutte contre le coronavirus alors que le variant Omicron progresse, en mettant l'accent sur la vaccination massive de leurs populations.

La stratégie du nouvel exécutif repose désormais sur une vaccination obligatoire souhaitée par Olaf Scholz et qui pourrait être adoptée en février ou mars.

M. Scholz a rencontré le président français la semaine dernière pour sa première visite officielle.