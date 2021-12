Inflation galopante, immobilier de plus en plus inaccessible: qui pour stopper la course folle de Tel-Aviv?

Tel-Aviv est désormais la ville la plus chère du monde, selon un classement publié par The Economist

Tel-Aviv, habituée à se distinguer pour ses performances dans les domaines du high-tech ou de la recherche, pointe désormais à la première place d’un classement dont elle peut nettement moins s’enorgueillir : celle de la ville la plus chère du monde.

Cette étude, publiée par le magazine britannique The Economist, se base sur l’indice du coût de la vie évalué sur 200 produits et services du quotidien dans 173 villes du monde. Et les chiffres, à Tel-Aviv, font mal : ils attestent d’une inflation de 3,5% sur la dernière année, qui se ressent tout particulièrement sur les prix des transports publics, des produits alimentaires, de l’alcool ou des divertissements, beaucoup plus élevés qu’ailleurs. Résultat : la Ville blanche, qui occupait l’an dernier la cinquième place de ce classement, s’est hissée en tête de liste, juste devant Paris, Singapour, Zurich et Hong Kong. Précisons que les prix des logements ne sont pas pris en compte dans cette étude, sans quoi Tel-Aviv, où le marché immobilier atteint des sommets, aurait encore creusé l’écart.

Comment donc expliquer que la vie soit devenue aussi chère dans la ville israélienne ?

Facteurs structurels et conjoncturels

Il existe tout d’abord des facteurs structurels bien connus, relevés par Gilles Bellaïche, expert en économie pour i24NEWS et président du groupe Financial. A commencer par le fameux problème des monopoles, au nombre de 87 dans le pays – un record au sein de l’OCDE - qui empêchent l’émergence d’une véritable compétitivité. Viennent ensuite les barrières à l’importation, héritage d’une politique protectionniste obsolète, matérialisées par des droits de douane exorbitants pouvant aller jusqu’à 280% sur certains produits alimentaires, auxquelles s’ajoutent des coûts logistiques extrêmement élevés, qui gonflent les prix des produits de 40% entre leur arrivée au port de Haïfa, et leur mise en place dans les commerces. Deux aspects loin d’être négligeables quand on sait que la majeure partie des produits consommés dans l’Etat hébreu sont importés.

Dans ce contexte, Tel-Aviv n’est que l’arbre qui cache la forêt, la cherté de la vie étant un problème endémique qui touche en réalité tout le pays. Produits alimentaires, restaurants, vêtements ou voitures : en Israël, tout coûte en moyenne entre 20% et 30% plus cher que dans les autres pays de l’OCDE.

A ces aspects structurels sont venus s’ajouter des facteurs conjoncturels, liés à la crise sanitaire. Parmi eux, la hausse du shekel alimentée par l’attractivité croissante de Tel-Aviv pour les investisseurs, renforcée par la bonne gestion de la pandémie, et également les problèmes mondiaux d’approvisionnement, encore plus critiques pour l’Etat hébreu, pays enclavé qui ne peut compter sur ses voisins directs pour lui fournir des sources d’importation alternatives.

Mais plus que tout, les prix élevés à Tel-Aviv s’expliquent par l’extrême concentration économique du pays, qui fait que la ville regroupe la majeure partie des emplois du secteur de la haute technologie. Le cœur de la Startup Nation représente ainsi 17% du PIB israélien. Conséquence : dans cette ville de taille modeste, les places sont de plus en plus rares et donc de plus en plus chères.

"Nous ne pouvons vraiment pas être fiers des données relayées par The Economist, car elles montrent que les Israéliens s’appauvrissent", dénonce Eldad Tamir, PDG de la société d’investissements Tamir Fishman, interrogé sur la chaîne i24NEWS anglophone. "Sans compter qu’à Tel-Aviv, le PIB par habitant est bien inférieur à ceux des villes européennes ou asiatiques avec lesquelles elle partage le haut du classement."

L'Israélien, révolté mais pas révolutionnaire

Ironie de l’histoire, ce triste record de la Ville Blanche intervient dix ans tout juste après la fameuse révolte des Tentes, la plus grande protestation sociale de l’histoire du pays.

Ces manifestations, qui avaient débuté à Tel-Aviv pour s’étendre à toutes les villes, avaient rassemblé jusqu’à un demi-million de personnes de tous horizons, qui réclamaient la baisse du prix des logements et davantage de justice sociale. Benyamin Netanyahou, tremblant pour son poste de chef de gouvernement, avait alors chargé l’économiste Manuel Trajtenberg de lui soumettre des propositions allant dans le sens des exigences populaires. Mais après quelques mois, le mouvement s’était essoufflé et rien n’avait été obtenu, ou presque. Les recommandations pleines de bon sens de Monsieur Trajtenberg ont fini dans un tiroir, et Benyamin Netanyahou a continué à mener une politique ultra-libérale au fil de ses réélections, comme si rien ne s’était passé.

Face aux symptômes de la vie chère qui sont allés en s’aggravant, comment expliquer que les Israéliens, réputés pourtant râleurs, ne soient plus jamais descendus dans la rue depuis pour faire valoir leurs droits ? Pour l’économiste et chercheur en sciences sociales Jacques Bendelac, les raisons de cet attentisme face au pouvoir d’achat qui se réduit comme peau de chagrin, se trouvent essentiellement dans la mentalité des Israéliens, qui n’ont pas "la culture de la protestation à motif social". Et ce même si selon un récent sondage, le coût de la vie apparaît en tête des préoccupations de la population, loin devant la menace iranienne.

"L’Israélien est plus enclin à faire entendre sa voix sur des dossiers politiques ou sécuritaires, impliquant à ses yeux des menaces existentielles pour le pays. Il peut se plaindre de la hausse des prix ou de la difficulté à acheter un logement, mais au moment de placer son bulletin dans l’urne, ce ne sont pas ces considérations qui l’emportent. Cela explique pourquoi aucun candidat ne met réellement en avant de programme économique", explique Jacques Bendelac à i24NEWS. Une fois la survie du pays assurée, l'Israélien étirera simplement un peu plus ses tashloumim (paiements en plusieurs fois) au supermarché, histoire de finir le mois.

A en croire l'expert, ce n’est pas la coalition au pouvoir, comptant pourtant des partis de gauche, qui changera la donne. Il assure que le budget qui vient d’être voté, présenté comme "le plus social de l’histoire du pays" par le ministre des Finances, n’est pas plus enclin que les précédents à aider les couches défavorisées, ou à soutenir le pouvoir d’achat des classes moyennes. "Ce gouvernement ne sera pas plus interventionniste que les autres", prédit l'économiste, qui salue tout de même la volonté des autorités de baisser les quotas d’importation sur les produits alimentaires, "une mesure qui aurait dû être prise il y a 15 ans", dit-il à i24NEWS.

Pour l’économiste, pas d’éclaircie donc à prévoir sur le front de l’inflation, qui devrait continuer à creuser les inégalités sociales. Gilles Bellaïche et Eldad Tamir ne sont pas plus optimistes, constatant que le gouvernement ne paraît disposer d’aucun véritable plan pour inverser la tendance. Le maire de Tel-Aviv, Ron Huldai, qui appelle le gouvernement à prendre des mesures pour faire baisser les prix de l’immobilier avertissant que la ville "va tout droit vers une explosion", devrait continuer à prêcher dans le vide.

La grande désillusion

Cette explosion, selon beaucoup, pourrait prendre la forme d’une modification drastique du profil socio-économique de la ville avec le départ progressif des classes moyennes. Vivre dans la Ville blanche deviendrait alors l’apanage des plus nantis, qui ne cessent, à l’inverse, de s’enrichir.

Si Tel-Aviv fait toujours figure d’Eldorado pour beaucoup de ses résidents, qui se félicitent d’y trouver les meilleurs restaurants ou boîtes de nuit du pays, d’autres estiment que le jeu n’en vaut plus la chandelle. A leurs yeux, la Ville blanche n’est définitivement plus "The place to be".

Jérémie, qui vivait à Tel-Aviv depuis dix ans, est de ceux-là : il vient de quitter la ville pour Haïfa, plus au nord. Entre la vie de plus en plus chère et les startupistes de la high-tech qui ont investi la ville, cet artiste dans l’âme n’y trouvait plus son compte. Le problème du logement est la raison principale qui l’a poussé à partir. "Aujourd’hui il faut payer très cher pour vivre dans un appartement décent. Entre le loyer et les charges, c’est plus de la moitié du salaire qui y passe", détaille-t-il à i24NEWS, se remémorant qu’à son arrivée à Tel-Aviv en 2008, il fallait débourser 3000 shekels pour un grand deux pièces, un montant qui a facilement doublé depuis. "A Haïfa, je paie 2.500 shekels pour un beau trois pièces dans une rue charmante, c’est incomparable", poursuit-il.

Il déplore également la dégradation de la qualité de vie dans la Ville blanche, en raison notamment des embouteillages et du bruit lié aux travaux de construction incessants. "A la longue, ça devient insupportable", assure-t-il. "Haïfa est une ville plus vivable pour moi. Comme elle est plus petite, il est aussi plus facile d'y rencontrer des gens."

Autant dire qu’il ne regrette pas son choix, facilité par le télétravail. "Sans cela, j’aurais sans doute continué à vivre dans le bruit, et en me serrant la ceinture", dit-il.

Comme Jérémie, beaucoup de célibataires ou jeunes couples s’en vont, parfois même à l’étranger. Nombreux sont ceux qui ont par exemple rejoint Berlin en Allemagne, et dont l’un des sports favoris est de poster des vidéos sur les réseaux sociaux pour comparer les prix dans leur ville d’origine et leur ville d’adoption. Autant dire que le coût de la vie dans la capitale allemande paraît presque dérisoire…

Un récent article paru dans Haaretz prédisait "la fin de Tel-Aviv". Un titre choc qui rend compte d’une réalité économique et sociale de plus en plus sombre, alors que rien ne semble en mesure d’arrêter la course folle de la ville, ni de percer sa fameuse bulle.