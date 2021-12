N. Bennett reproche à O. Barlev d'avoir évoqué la violence des habitants des implantations avec une responsable US

"Les habitants de Judée et Samarie subissent quotidiennement la violence et la terreur"

Le Premier ministre Naftali Bennett a fustigé mardi, sans le nommer, le ministre de la Sécurité publique pour ses remarques sur la violence des habitants des implantations de Cisjordanie.

Omer Barlev, qui est responsable de la police, s'est attiré les foudres de plusieurs ministres après avoir déclaré qu'il s'était entretenu avec une haute diplomate américaine de la violence des habitants de Cisjordanie contre les Palestiniens.

"Les habitants de Judée et Samarie subissent quotidiennement la violence et la terreur depuis des décennies", a tweeté M. Bennett, faisant référence à la Cisjordanie. "Ils sont le rempart défensif pour nous tous, et nous devons les renforcer et les soutenir, en paroles et en actes", a-t-il affirmé.

https://twitter.com/i/web/status/1470722471624122372 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Il y a des éléments marginaux dans chaque communauté, il faut s'en occuper par tous les moyens, mais il ne faut pas généraliser et jeter l'opprobre sur une communauté entière", a insisté Naftali Bennett.

Omer Barlev, membre du Parti travailliste, a rencontré lundi Victoria Nuland, la sous-secrétaire américaine aux Affaires politiques, et ont discuté "de la violence des habitants, de la manière de réduire les tensions dans la région et de renforcer l'Autorité palestinienne."

https://twitter.com/i/web/status/1470440095450869760 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

M. Barlev a indiqué à Mme Nuland que son ministère et le ministère de la Défense travaillaient ensemble pour résoudre ce problème et qu'ils s'efforçaient de déployer davantage de policiers en Cisjordanie.

Le groupe "Combatants for Peace", qui rassemble des victimes israéliennes et palestiniennes de la violence, a condamné M. Bennett pour ses commentaires de mardi, accusant le Premier ministre d'avoir donné "un soutien total à la violence des colons qui a atteint de nouveaux sommets depuis qu'il est à la tête du gouvernement".

Le mois dernier, le ministre de la défense Benny Gantz a tenu une réunion avec les principaux représentants des forces de sécurité du pays pour discuter de cette augmentation de la violence, appelant l'armée à intervenir avant qu'il n'y ait des victimes.