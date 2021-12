Israël: hausse significative du nombre de cas de Covid chez les personnes vaccinées

Le ministère de la Santé n'a pas encore pu prouver que cette hausse puisse être liée au variant Omicron

17 % des nouveaux cas de coronavirus recensés mardi étaient des personnes ayant reçu les doses du vaccin anti-Covid, a rapporté mercredi soir le radiofiffuseur public Kan.

Ce chiffre a augmenté progressivement au fil des jours de la semaine, alors que samedi il s'élevait encore à 14%.

Selon Kan, le ministère de la Santé n'a pas encore les éléments indiquant avec la certitude que cette hausse puisse être liée au variant Omicron.

Des chercheurs de l'Université hébraïque ont par ailleurs signalé une hausse significative de personnes vaccinées ayant été contaminées. Ce chiffre inquiète alors que le variant Omicron se propage rapidement dans le monde.

Ce chiffre est confirmé par une étude de chercheurs de l'Université hébraïque selon laquelle environ 60% des personnes contaminées âgées de 60 ans et plus sont des personnes complètement vaccinées, tandis que 45% de toutes les personnes contaminées âgées de 19 à 59 ans sont vaccinées.

Les données de l'étude semblent également indiquer que les effets de la troisième dose s'estompent rapidement.

Les chercheurs ont toutefois souligné que la morbidité chez les non-vaccinés est encore plus importante par rapport à leur part dans la population et plus significative parmi les cas graves et les hospitalisations.

Les personnes contaminées qui ont été vaccinées sont en général des patients asymptomatiques ou souffrant de symptômes bénins.

Les chercheurs soulignent ainsi que le vaccin reste encore essentiel pour tenter de retarder la propagation du variant Omicron dans le pays.