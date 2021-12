L'Allemagne, les USA et le Canada devraient être placés sur la liste des destinations interdites

La liste des pays "rouges" sur laquelle ont notamment été placés mercredi la France, l'Irlande, la Norvège, l'Espagne, la Suède et les Émirats arabes unis, et sur laquelle se trouvaient déjà la plupart des pays d'Afrique, le Royaume-Uni et le Danemark, devrait continuer à s'allonger dans les prochains jours, dans le sillage de la propagation du variant Omicron dans le monde.

Les prochains pays qui devraient rejoindre la liste sont l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique, le Portugal, la Turquie, la Hongrie, le Maroc et le Canada.

Selon les critères définis par le gouvernement, un pays devient rouge lorsqu'au moins 10 % de ses nouveaux cas sont issus du variant Omicron, ou qu'il est géographiquement proche d'un pays qui répond à ces critères.

Les Israéliens ont interdiction de se rendre dans ces pays, tandis que leurs résidents ne peuvent pas rentrer en Israël, sauf autorisation spéciale du comité d’exception. Les Israéliens qui se trouvent dans ces pays actuellement, devront être placés en quarantaine dans un hôtel "corona" à leur retour, dans l'attente du résultat du test PCR auquel ils seront soumis à l'aéroport Ben Gurion.

Si le test est négatif, ils devront alors rester confiner chez eux pendant sept jours, même s'ils sont complètement vaccinés avec trois doses, avant de se soumettre à un nouveau test PCR.

Mercredi, 741 Israéliens ont été diagnostiqués positifs au coronavirus sur environ 95.750 tests effectués. Le taux de positivité qui était de 0,79 % est le plus élevé depuis le 20 novembre.

Selon le ministère de la Santé, parmi les nouveaux cas recensés, 129 ont été diagnostiqués à leur retour de l'étranger : 33 arrivants du Royaume-Uni, 22 de France, 19 des Émirats arabes unis, 17 des États-Unis, sept de Turquie et cinq de Pologne.

Les autorités ont été mises en alerte après que 98 des 129 personnes positives à leur retour de l'étranger avaient été vaccinées avec deux ou trois doses au cours des six derniers mois.

Le coefficient d'infection s'élève désormais à 1,02.

122 malades du Covid sont actuellement hospitalisés, dont 80 dans un état critique.

Parmi les patients sévères, 76% ne sont pas du tout vaccinés, et chez les patients dans un état grave âgés de moins de 60 ans, le chiffre monte à environ 90 %.