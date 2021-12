ANALYSE | Raed Salah, l'agitateur intégriste qui risque d'embarrasser Mansour Abbas

Le Hamas pourrait trouver en Raed Salah un allié de poids

La dernière fois que le cheikh Raed Salah est entré en prison, en juillet 2020, Benyamin Netanyahou était encore Premier ministre, et le parti islamiste Raam, bras politique modéré du mouvement islamiste israélien, n'était que l'une des composantes de la Liste arabe unifiée.

Lundi 13 décembre dernier, le détenu libéré a été accueilli dans la liesse générale par des centaines de ses inconditionnels au cœur d'Oum El Fahm, la principale localité arabe de Galilée où il est né en 1958, et dont il a été l'emblématique maire de 1989 à 2001. Mais pour le leader de la branche Nord du mouvement islamiste israélien, la réalité a définitivement changé. Elle a été bouleversée par l'entrée, en juin dernier, de Raam et de son chef Mansour Abbas dans la coalition gouvernementale : une véritable "hérésie" pour un Raed Salah qui a pourtant commencé sa carrière mouvementée comme l'adjoint de feu Cheikh Abdallah Nimer Darwish, fondateur du mouvement islamiste israélien, et référence politique de Mansour Abbas.

Une radicalisation progressive

Avant d'envisager l'impact que pourrait avoir le retour sur le devant de la scène de Raed Salah, son portrait personnel et idéologique s'impose.

Celui qui a fait de son opposition farouche à l'existence d'Israël un véritable "fonds de commerce", a pourtant grandi dans une famille de policiers arabes israéliens, comme il y en avait des milliers avant le début de la première Intifada en 1987.

Après des études au collège supérieur islamique de Hébron, Raed Salah entre dans le mouvement islamiste israélien fondé en 1971 par le cheikh Abdalah Nimer Darwish, dont il devient rapidement l’adjoint. En 1989, il est élu à 30 ans le plus jeune maire d'Oum El Fahm. Mais dès le début des années 90, Salah se radicalise.

La signature des accords d'Oslo en 1993 va provoquer une fracture au sein du mouvement islamiste israélien. Alors que Nimer Darwish soutient les accords et prône l'intégration sociale des Arabes dans la société israélienne, Salah fustige Oslo, prêche en faveur du séparatisme et dénonce avec véhémence le "régime sioniste". Deux visions antagonistes qui aboutissent en 1996 à une scission du mouvement : la branche Nord conduite par Raed Salah, et la branche Sud dirigée alors par Nimer Darwish. Tout en conservant la même base culturelle et la même idéologie religieuse, les deux hommes ont des approches politiques diamétralement opposées : alors que Nimer Darwish appelle à la participation des Arabes israéliens aux législatives et crée en 1996, le parti Raam, Raed Salah appelle à boycotter les élections et affirme: "L'intégration politique sera le tremplin à une assimilation qui fera voler en éclats toutes nos valeurs religieuses et servira de caution au pouvoir sioniste en terre de Palestine".

A partir de là, Raed Salah va durcir son message religieux et séparatiste. Il refuse de s'exprimer en hébreu et repousse toute demande d'interview des médias "sionistes". Le secret de sa popularité ? Il enfourche le même cheval de bataille que 'Hadj Amin el Husseini, le grand Mufti de Jérusalem durant la Shoah, et allié d'Hitler : le combat pour la défense d'al-Aqsa…

La défense d’al-Aqsa au cœur de sa rhétorique

Autour de ce message, Salah rassemble chaque année à Oum el Fahm des dizaines de milliers de supporters qu'il dépêche ensuite régulièrement sur le mont du Temple pour faire grimper la tension. Très vite, Raed Salah devient l'incitateur en chef du secteur arabe israélien : ses discours sont des appels à la haine anti-juive la plus primaire et à la "protection" d'al-Aqsa.

En 2001, la commission Or chargée d'enquêter sur les émeutes meurtrières d'octobre 2001 dans le secteur arabe, le rend en partie responsable de l'incitation qui a entraîné ce soulèvement. Durant l'Intifada, il soutient ouvertement le Hamas ce qui lui vaudra une arrestation et une première détention. La seconde interviendra après qu'il ait participé au périple du Marmara turc en 2011. De facto, la branche nord-est affiliée aux Frères musulmans, et elle bénéficie d'un soutien économique solide de la part de la Turquie et du Qatar, les deux parrains actuels du Hamas.

Face à son attitude subversive, les autorités israéliennes vont mettre du temps à réagir et ce n’est qu’en 2015 que la branche Nord du mouvement est mise hors la loi. Conséquence : Salah est arrêté, et il passera le plus clair des six années suivantes en prison pour incitation et participation à une organisation terroriste.

Prochaine alliance avec le Hamas ?

Quelles sont les perspectives qui s'offrent aujourd’hui à Raed Salah?

L'expérience du passé a prouvé qu'à chaque sortie de prison, il se fait d'abord oublier des autorités israéliennes, mais que très vite, son naturel revient au galop et qu’il réenclenche ses campagnes d'incitation à la haine. Cette fois-ci, il aurait deux "bonnes" raisons de s'engager sur cette voie : premièrement, le Hamas est de plus en plus mobilisé dans la lutte pour la "défense d'al-Aqsa". Depuis le printemps dernier, le mouvement terroriste prétend être l'ultime défenseur des lieux saints musulmans à Jérusalem, et l'équation assimilant Gaza à Jérusalem s'inscrit pleinement dans l'optique de Salah. Si le Hamas décide de faire à nouveau grimper la tension sur le mont du Temple, il trouvera en Salah un allié de poids.

Deuxièmement, l'entrée de Raam dans la coalition gouvernementale constitue un véritable affront pour le leader séparatiste qu'il ne devrait pas tarder à condamner. A ses yeux, la démarche de son rival islamiste Mansour Abbas confirme ce qu'il a toujours prétendu, à savoir que l'intégration à la société israélienne conduit à l'assimilation, à l'abandon des valeurs de l'Islam et à la compromission. De ce point de vue, le retour de Raed Salah est loin d'être une bonne nouvelle pour Mansour Abbas.

Il faut toutefois souligner que la mise hors la loi de la branche Nord et les périodes de détention de Salah ont affaibli le mouvement. Si la branche Nord conserve un puissant noyau d'inconditionnels radicaux, elle ne représente guère plus de 2 à 3% du secteur arabe israélien, alors que la branche Sud et le parti Raam d'Abbas en représentent autour de 17%. Et il ne fait aucun doute que l'approche intégrative d'Abbas est de loin la plus populaire. Même si certains Arabes israéliens admirent le charisme de Raed Salah, ils préfèrent opter pour une voie plus sereine. Et les milliards de shekels de budget que Raam s'apprête à recevoir dans les prochaines années ne manqueront pas d'accentuer cette tendance. Au grand dam de Salah…