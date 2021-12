Permis d'entrée en Israël: le gouvernement rejette et condamne les accusations de discrimination religieuse

"Le variant Omicron a entraîné une modification des procédures d'entrée en Israël"

"Les allégations infondées concernant un comportement discriminatoire dans les permis d'entrée sont scandaleuses, fausses et dangereuses", a réagi jeudi le gouvernement dans un communiqué après les accusations des églises de l'Etat hébreu.

"Nous attendons des chefs religieux qu'ils ne promeuvent pas un discours infondé de haine et d'incitation, qui répand de l'huile sur le feu de l'antisémitisme et qui peut conduire à la violence et nuire aux innocents", indique-t-il.

"Le variant Omicron a entraîné une modification des procédures d'entrée en Israël, comme l'ont fait d'autres pays, qui comprend malheureusement une interdiction radicale des touristes d'entrer dans le pays", poursuit le communiqué.

Le gouvernement israélien a mis en place un comité des exceptions qui traite des centaines de demandes chaque jour et les examine sans aucune discrimination religieuse.

Ces derniers jours, le Comité des exceptions a délivré de nombreux permis, à la fois aux Juifs et aux chrétiens, certains à la demande des autorités ecclésiastiques en Israël, y compris des permis pour le clergé d'entrer dans le pays en vue des fêtes chrétiennes.

"L'État d'Israël est fier de la liberté de religion et de culte pour les membres de toutes les religions et confessions du pays et, dans ce cadre, des préparatifs spéciaux sont actuellement en cours pour Noël et les événements qui y sont associés afin de permettre aux croyants d'accéder aux lieux saints", peut-on lire sur le communiqué.

Le gouvernement veut mettre en lumière la "politique de porte ouverte qui permet aux chefs religieux de discuter avec les responsables gouvernementaux sur une variété de questions, y compris des mesures pour Noël tout en prenant soin de la santé des croyants de toutes confessions pendant les cérémonies".