Israël: un cas d'Omicron détecté à la Knesset, 21 personnes en quarantaine

Plus de 740 nouveaux cas ont été détectés en 24h et 80 sont dans un état grave

Un cas du variant Omicron au coronavirus a été détecté au Parlement israélien jeudi, obligeant 21 personnes à rentrer en quarantaine.

Un agent de sécurité de la Knesset a été testé positif au variant Omicron, a déclaré le porte-parole de la Knesset.

Le ministère de la Santé a mené une enquête épidémiologique révélant que l'individu était entré en contact avec 21 personnes, dont le député Meir Porush (parti Judaïsme unifié de la Torah). Tous sont entrés en isolement.

Le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre de la Défense Benny Gantz ont également été placé à l'isolement après leurs retours respectifs de l'étranger car des personnes positives au Covid se trouvaient sur leurs vols.

A ce jour, plus de 70 cas d'Omicron ont été identifiés sur le territoire. Plus de 740 nouveaux cas ont été détectés en 24h et 80 sont dans un état grave.

Le gouvernement israélien a pris de nouvelles mesures pour éviter une propagation massive du variant sur le territoire. Le pass sanitaire devrait notamment être exigé à l'entrée des centres commerciaux dès vendredi.

En outre, dès lundi, plusieurs pays dont la France et les Emirats passent sur "liste rouge", les Israéliens qui s'y rendent s'exposent à une amende de plus de 1.000 euros. Les personnes revenant de ces pays seront placés en quarantaine.