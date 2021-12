La police israélienne a déclaré avoir été informée de l'agression et ouvert une enquête

Un groupe d’extrémistes juifs a agressé des Palestiniens et vandalisé leurs habitations dans un village de Cisjordanie près de Naplouse, dans la nuit de jeudi, quelques heures après l’attaque terroriste à Homesh qui a fait un mort et deux blessés, rapportent vendredi les médias palestiniens.

Des dizaines de voitures auraient été endommagées à Qaryut, dans le sud de Naplouse et trois personnes auraient été attaquées. Des assaillants se sont introduits par effraction dans une maison, détruit tous les meubles et frappé l’un des habitants, Wael Moqbel, rapporte vendredi le Times of Israel.

Des photos partagées sur les réseaux sociaux montrent le visage tuméfié de M. Moqbel, hospitalisé depuis l’attaque.

La police israélienne a déclaré avoir été informée de l'agression et ouvert une enquête.

Il semblerait que l’attaque soit un acte de vengeance, répondant œil pour œil, à l’attaque terroriste de Homesh.

Ces derniers jours, un débat national fait rage en Israël autour de la question de la violence des extrémistes juifs, après que le ministre de la Sécurité publique Omer Barlev a annoncé avoir discuté de la question cette semaine avec un diplomate américain visitant l’Etat hébreu.

La déclaration de M. Barlev a suscité un tollé dans l’aile droite du gouvernement, qui a appelé à le censurer et à défendre le mouvement des implantations juives en Cisjordanie.