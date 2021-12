Le lien entre la hausse du taux d’infection et l'apparition du variant Omicron n’a pas encore été confirmé

Au dernier bilan publié vendredi par le ministère israélien de la Santé, il y avait 838 nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués jeudi, le chiffre le plus élevé depuis deux mois.

Ce chiffre représente une hausse de 181 cas par rapport à la journée précédente, lorsque la pandémie semblait clairement être à nouveau sur la pente ascendante en Israël, où la propagation du variant Omicron inquiète les autorités.

Les derniers chiffres montrent également que le taux de reproduction de base du virus (R0) s’était élevé à 1,07.

Le R0 permet de savoir combien de personnes en moyenne un seul individu infecté risque de contaminer autour de lui. Lorsqu’il est au-dessus de 1, cela signifie que la propagation de la maladie est rapide.

Le variant Omicron a dominé les discussions autour du Covid ces dernières semaines en Israël, entraînant la fermeture des frontières aériennes du pays aux étrangers et imposant de nouvelles restrictions sur les citoyens israéliens rentrant de voyage, de pays dont le taux d’infection est élevé.

Le lien entre la hausse du taux d’infection et l’apparition du variant Omicron n’a pas encore été confirmé dans l’Etat hébreu, mais sa présence augmente clairement.

Bien que le nouveau variant, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, soit considéré comme le plus contagieux, il n’est pas sûr qu’il soit plus dangereux. Certaines données indiquent même que la maladie qu’il cause est moins virulente que celle provoquée par les précédents variants.