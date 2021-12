Israël/Omicron: Naftali Bennett veut étendre la liste des pays rouges

"Les ministres qui voteront contre les mesures seront responsables de l'épidémie"

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett prévoit de demander au cabinet d'étendre la liste d'interdiction de voyage par avion pour la plupart des pays du monde, y compris les Etats-Unis et le Canada, afin d'empêcher l'entrée du variant Omicron hautement contagieux, a rapporté vendredi Channel 12.

Toutefois, M. Bennett devrait faire face à l'opposition de certains de ses ministres, a indiqué le rapport, notant que le ministre de la Santé Nitzan Horowitz était favorable à un plan plus mesuré.

"Les ministres qui voteront contre les mesures seront responsables de l'épidémie. J'attends de tous les ministres qu'ils comprennent la gravité de la situation et qu'ils ne cèdent pas à la pression de la population ou des lobbyistes", a déclaré M. Bennett lors d'une réunion de ses conseillers ce vendredi.

Israël a ajouté cette semaine neuf pays à la liste "rouge" : le Royaume-Uni, le Danemark, la France, l'Espagne, les Émirats arabes unis, l'Irlande, la Norvège, la Finlande et la Suède.

Les personnes souhaitant se rendre dans ces pays doivent d'abord obtenir une autorisation spéciale d'un comité gouvernemental.

Le gouvernement a également affirmé qu'il avait finalisé le plan visant à réimposer certaines restrictions à l'entrée des centres commerciaux.

En début de semaine, il avait brièvement annoncé la mise en œuvre du système du passeport vert dans les centres commerciaux à partir de vendredi (exigeant une preuve d'immunité ou un test négatif pour accéder aux magasins non essentiels). Mais un tollé de la part des commerçants et des menaces de rébellion ont conduit à l'abandon du projet pour le moment.

Au lieu de cela, lors d'une réunion entre M. Bennett et M. Horowitz et le ministre de l'économie Orna Barbivai, il a été décidé de limiter la jauge des centres commerciaux et des magasins. Les heures d'ouverture des centres commerciaux seront également étendues afin de réduire la foule.

Vendredi matin, l'Etat hébreu comptait 6.542 cas actifs de COVID-19 ; 79 d'entre eux sont des patients gravement malades et hospitalisés, contre 93 une semaine auparavant. Il y a actuellement 42 patients atteints de coronavirus sous respirateur.

Selon les données du ministère de la Santé, 6.438.561 personnes en Israël ont reçu au moins une injection du vaccin contre le coronavirus, 5.815.500 ont reçu les deux injections et 4.147.339 ont reçu la dose de rappel.