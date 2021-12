Israël: 9 membres de la Knesset placés à l'isolement après un contact avec un porteur présumé du variant Omicron

Les neuf députés pourront toutefois continuer à assister aux sessions plénières de la Knesset

Neuf membres de la Knesset de sept partis différents ont été placés à l'isolement dimanche matin après avoir été exposés à un porteur présumé du variant Omicron au Parlement israélien.

Ainsi les députés Gilad Kariv (Parti travailliste), Merav Ben-Ari et Moshe Tur-Paz (Yesh Atid), Gadi Yevarkan et Keti Shitrit (Likoud), Yomtob Kalfon (Yamina), Mossi Raz (Meretz), Hamad Amar (Yisrael Beiteinu) et Simcha Rothman (Sionisme religieux) ont été identifiés comme cas-contact, tandis qu'un journaliste de la chaîne parlementaire testé positif au Covid-19 est soupçonné d'avoir été atteint par la nouvelle souche.

"Les membres de la Knesset ont été en contact avec le journaliste selon une enquête épidémiologique", a déclaré un porte-parole, ajoutant que le Parlement envisageait des mesures préventives supplémentaires pour aider à réduire le risque de propagation du virus.

En vertu de la nouvelle réglementation, les personnes entrées en contact direct avec un porteur d'Omicron doivent s'isoler pendant trois jours, même si elles détiennent un schéma vaccinal complet.

Les neuf députés pourront toutefois continuer à assister aux sessions plénières de la Knesset, a-t-il été précisé.

Vendredi soir, le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou et quelque 130 autres personnes sont entrés en quarantaine après la contamination de trois députés et de l'entraîneur personnel de l'ancien chef de gouvernement.

Mercredi dernier, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a annoncé qu'il était entré en quarantaine après avoir découvert qu'un de ses assistants avait été testé positif pour le coronavirus.

La veille, le Premier ministre Naftali Bennett avait été testé négatif après qu'un passager sur son vol de retour vers Israël depuis les Émirats arabes unis la semaine dernière avait été contaminé par le Covid-19.