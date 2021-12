Israël/Covid: "La 5e vague est en route, chaque famille doit s'y préparer" (Naftali Bennett)

"Nous constatons déjà une augmentation du coefficient d'infection"

Israël est sur le point d'être frappé d'une 5e vague de coronavirus, selon les propos du Premier ministre Naftali Bennett, qui a appelé dimanche toutes les familles à "s'y préparer".

"La cinquième vague est en route, ça commence", a averti le Premier ministre Naftali Bennett à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du cabinet.

"Omicron est déjà là, c'est-à-dire qu'il y a déjà des infections au sein de la population, et nous constatons déjà une augmentation du coefficient d'infection", a-t-il indiqué.

"Chaque famille doit s'y préparer, chaque personne doit s'assurer qu'elle est elle-même vaccinée avec trois injections et que ses enfants le sont également", a-t-il martelé.

Le Conseil des ministres doit débattre ce dimanche de mesures supplémentaires pour freiner la propagation du variant en Israël, notamment du resserrement des restrictions de voyage et l'extension du pass sanitaire.

Le ministère de la Santé devrait recommander d'élargir la liste des pays rouges vers lesquels il est interdit de voyager.

Devant la Commission parlementaire des lois et de la constitution, un responsable du ministère a confirmé plus tôt que la liste des pays rouges inclurait les États-Unis et le Canada.

La commission a également approuvé la décision du gouvernement d'y ajouter les Émirats arabes unis, l'Irlande, la Norvège, l'Espagne, la Finlande, la France et la Suède à la liste à partir de lundi.