Israël: une technologie utilise l'intelligence artificielle pour identifier à l’avance les patients à risque de maladies graves

Les infections sanguines sont l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde

Une nouvelle technologie développée par l'Université de Tel-Aviv, en collaboration avec l'hôpital Ichilov, utilise l’intelligence artificielle pour identifier en amont les patients à risque de développer une maladie grave.

Cette nouvelle technologie est susceptible d’apporter un changement significatif dans l'identification précoce des patients à risque.

Les chercheurs ont développé un programme d'IA pour étudier les dossiers médicaux électroniques d'environ 8.000 patients de l'hôpital Ichilov de Tel-Aviv présentant des infections sanguines.

Après avoir étudié les données et les antécédents médicaux de chaque patient, le programme a été capable d’identifier automatiquement les facteurs de risque des dossiers médicaux à 82%.

"Nous avons travaillé avec les dossiers médicaux d'environ 8.000 patients atteints d’infections du sang entre les années 2014 et 2020, pendant leur hospitalisation et jusqu'à 30 jours après, que le patient soit décédé ou non", explique le Prof. Noam Shomron.

"Nous travaillons maintenant avec le personnel médical pour comprendre comment ces informations peuvent être utilisées pour catégoriser les patients en fonction de la gravité de leur infection," a-t-il ajouté.

Une fois les données du patient saisies, l'algorithme a su prédire l'évolution de la maladie, ce qui suggère qu'à l'avenir, il sera possible de classer les patients en fonction du danger pour leur santé, à l'avance.