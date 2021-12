Israël: la population arabe très mitigée par rapport à l'action du gouvernement et du parti Ra'am

Les sondés ont accordé une note de 2,37 sur 5 à l'action du gouvernement

Le secteur arabe israélien est loin de plébisciter l'action du gouvernement Bennett-Lapid, selon un sondage mené par le programme Konrad Adenauer pour la coopération judéo-arabe du Centre Moshe Dayan pour l’étude du Moyen-Orient et de l’Afrique de l'Université de Tel Aviv.

A propos de leur opinion concernant la participation du parti Ra'am à la coalition, 40,5% des personnes interrogées pensent qu’elle incitera les électeurs arabes à une plus grande participation lors des prochaines élections, tandis que 22,7% pensent au contraire que cela provoquera une démotivation des électeurs.

Près des deux tiers (61,1%) des personnes interrogées ont déclaré qu'elles iraient voter si des élections avaient lieu aujourd’hui contre 32,9%, qui ne voteraient pas.

Appelés à noter l’action du gouvernement, les sondés lui ont accordé la note de 2,37 sur 5.

Pour ce qui est de leur confiance dans les plans du gouvernement destinés à lutter contre le crime dans les communautés arabes, la note donnée n’est que de 2,13 sur 5. Leur note pour le plan quinquennal du gouvernement visant à investir dans le secteur arabe est de 2,29.

Un peu plus de la moitié (51,8 %) des personnes interrogées ont déclaré que la vague d'émeutes et d'attaques dans les villes mixtes qui a éclaté lors de l'opération "Gardien du mur" en mai avait gravement endommagé les relations entre Arabes et Juifs en Israël.

En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, 23,7% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pensaient que la solution idéale serait un plan à deux États basé sur les frontières d'Israël de 1967, tandis que 26% pensent que la meilleure solution serait un seul Etat binational.

37,9% ont déclaré qu'ils ne prévoyaient aucune solution au conflit dans un avenir proche et s'attendaient à ce que la situation reste telle qu'elle est.

55,8% ont déclaré que les accords d’Abraham étaient un "développement positif" pour les citoyens arabes d'Israël.