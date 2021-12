Israël: Tsahal aurait arrêté plus de 100 membres du Hamas à Hébron

"Des cellules du Hamas opérant en Cisjordanie seraient diligentées depuis la Turquie"

Les troupes de l’armée israélienne opérant à Hébron dans le sud de la Cisjordanie ont ces derniers jours arrêté plus de 100 membres du Hamas qui planifiaient de perpétrer des attaques terroristes en Israël, a rapporté lundi soir la chaîne israélienne Channel13.

Tsahal n’a fait aucun commentaire officiel à ce sujet.

Selon Channel13, l’armée israélienne a mené un grand nombre d’incursions en Cisjordanie ces quinze derniers jours, en réaction à l’attaque terroriste avortée de début décembre, impliquant un jeune militant du Hamas de 16 ans.

Cet incident a permis aux forces de Tsahal et aux services de sécurité intérieure du Shin Bet de réaliser que des cellules du Hamas opérant depuis Hébron, pilotées depuis l'étranger, disposaient d’armes de catégorie militaire et planifiaient des attaques en Israël et en Cisjordanie, a rapporté la chaîne israélienne.

Selon le Shin Bet, l’attaque avortée aurait été diligentée depuis la Turquie par Saleh al-Arouri, chef-adjoint du bureau politique de l’organisation terroriste, et Zacharia Najib, un membre de l’organisation, libéré de prison par Israël en 2011 au moment de l’accord d’échange Gilad Shilat.

En 2011, Israël avait libéré plus de 1.000 terroristes palestiniens incarcérés, en échange de la libération de Gilad Shalit, un soldat israélien qui avait été enlevé par le Hamas à la frontière de la bande de Gaza en 2006.