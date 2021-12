Exclusivité i24NEWS: Israël fait don d'équipements médicaux anti-Covid à des dizaines de pays

Le projet de don fait partie de l’initiative mondiale de vaccination soutenue par l'OMS, le Covax

Le ministère israélien des Affaires étrangères participe à un projet visant à faire don d’équipements médicaux dans des pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe, où la vaccination contre le coronavirus est actuellement encore faible, selon une source proche du dossier, rapporte mardi i24NEWS.

Dans le cadre du programme d’aide, appelé "Better Together" ("Mieux ensemble" en anglais), Israël va fournir du matériel de protection et entre deux et quatre tonnes d’équipements médicaux à des dizaines de pays.

Au moins 50 ensembles d'équipements médicaux sont déjà en cours d’acheminement et certains sont même déjà arrivés à destination.

Israël avait annoncé fin novembre qu’il ferait don de millions de doses de vaccin anti-Covid AstraZeneca à des pays en voie de développement.

Le projet de don fait partie de l’initiative mondiale de vaccination Covax, soutenue par l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS).

Il y a actuellement une résurgence de cas de Covid dans le monde, notamment en Europe, Afrique et Asie, en partie due à l’apparition du variant Omicron, découvert en novembre en Afrique du Sud.

La propagation du variant Omicron, qui selon l’OMS pourrait avoir "de très graves conséquences", a déjà provoqué la mise en place de nouvelles mesures restrictives dans certains pays cherchant à contrer les taux d’infection.