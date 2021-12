Israël: la tempête Carmel continue de souffler

La tempête Carmel a entraîné des précipitations record dans le centre et le nord d'Israël

25 cm de neige se sont accumulés sur le mont Hermon et le lac de Tibériade a augmenté de deux centimètres, alors que la tempête Carmel venue de Chypre continue de frapper le nord et le centre d'Israël ce mardi.

En raison des précipitations, la station de ski du mont Hermon a été fermée aux visiteurs jusqu'à nouvel ordre.

Le lac de Tibériade est monté de deux centimètres pointant à 210,76 mètres sous le niveau de la mer mardi matin. Le niveau du lac se trouve actuellement 1,96 mètre au-dessous de la ligne rouge supérieure marquant qu’il est plein, et à 2,25 mètres au-dessus de la ligne rouge inférieure marquant un lac dangereusement bas.

La tempête Carmel a entraîné des précipitations record dans le centre et le nord d'Israël lundi et mardi, avec 37,5 mm de pluie à Jérusalem, 24,7 mm à Tel-Aviv, 63,1 mm à Haïfa et 75,1 mm à Safed. La plus grande quantité de précipitations a été enregistrée à Amikam, dans le nord, avec 96 mm de précipitations enregistrées.

Dans la ville de Natanya, les vents très forts soufflant jusqu'à 100 km/h ont provoqué la chute d’un arbre qui s’est abattu sur un passant, le blessant grièvement à la tête.

De nouvelles averses se sont abattues dans le nord d'Israël et le long de la côte mardi et certaines vagues pointaient à six mètres de hauteur, faisant craindre des inondations dans les villes côtières, tandis que d’autres chutes de neige sont attendues sur le Hermon.