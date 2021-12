Israël: une famille sur quatre menacée par la pauvreté

27,6 % de la population israélienne est décrite comme pauvre, dont plus d'un million d'enfants

Près d'un quart des ménages israéliens sont menacés par la pauvreté, selon un rapport publié mardi, contre 14% avant la pandémie de coronavirus.

Le rapport de l'organisation d'aide à but non lucratif Latet, qui assure la sécurité alimentaire des personnes précaires, indique que le nombre de ménages vivant dans la pauvreté a diminué depuis le pic de la crise sanitaire, mais qu’il n'est pas revenu aux chiffres d'avant la pandémie.

Actuellement, 27,6 % de la population israélienne est décrite comme pauvre, dont plus d'un million d'enfants.

Selon ce rapport, 633 000 familles (21,8 %) souffrent d'insécurité alimentaire contre 513.000 il y a deux ans.

Latet rend compte par ailleurs d’un nouveau statut de "classe moyenne pauvre", apparu à la suite de la pandémie, qui concerne des familles éprouvant des difficultés à se redresser économiquement.

A la suite de la publication de ce rapport, le fondateur et président de Latet, Gilles Darmon, a déclaré que l'État se devait d’apporter des solutions, et qu’il ne devait pas continuer à s’appuyer sur les organisations non gouvernementales.

A l'heure actuelle, seuls 5,6% du budget des associations provient de subventions gouvernementales.

La présidente de la commission du travail et du bien-être de la Knesset, Efrat Rayten Marom, devait convoquer une session spéciale ce mardi pour discuter du dernier rapport de Latet.

"La réalité décrite dans le rapport est grave et devrait émouvoir tous les députés et décisionnaires", a-t-elle affirmé. "Ce n'est qu'avec la coopération de chacun et une pleine compréhension des problèmes que nous pourrons apporter de réels changements au niveau de la solidarité sociale."