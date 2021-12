Israël/Omicron: "Nous avons un mois d'avance par rapport à l'Europe et aux USA mais les cas doublent chaque jour" (N. Bennett)

Les employés du secteur public travailleront à 50% en télétravail

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a tenu mardi soir une réunion du cabinet coronavirus alors que 341 cas d'Omicron ont été détectés et que le premier décès dû à ce variant a été enregistré aujourd'hui.

"Notre objectif est de permettre à l'État d'Israël de surmonter la vague d'Omicron, tout en préservant autant que possible le fonctionnement de l'économie," a-t-il déclaré.

"L'Omicron en Israël progresse exactement selon nos attentes et nos évaluations. Il y a environ trois semaines, nous avons pris une décision courageuse et clairvoyante de fermer les frontières d'Israël aux étrangers du monde entier. Cela nous a procuré un avantage de près d'un mois sur nos amis d'Europe et des États-Unis. Mais maintenant, le nombre de cas d'Omicron double tous les jours et nous entrons dans un rythme exponentiel," a-t-il affirmé.

Naftali Bennett a annoncé que le public devait être conscient de la situation actuelle où les cas augmentent rapidement.

"Nous ne pouvons pas empêcher cette nouvelle vague, mais nous pouvons donner les outils aux citoyens d'Israël pour se protéger principalement des formes graves. Quiconque est vacciné, porte un masque et respecte les gestes barrières, réduit drastiquement ses chances de tomber malade," a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs exhorté les parents à faire vacciner leurs enfants, et ceux qui n'avaient pas encore reçu la troisième dose à le faire rapidement.

