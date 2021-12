La communauté chrétienne heureuse en Israël (rapport)

La communauté chrétienne du pays a augmenté en 2020 et compte quelque 182.000 personnes

La communauté chrétienne d'Israël a augmenté de 1,4 % en 2020 et compte quelque 182.000 personnes. 84 % d'entre elles se disent satisfaites de la vie dans le pays, a indiqué le Bureau central des statistiques (CBS) dans un rapport publié avant la fête de Noël.

Les statistiques publiées démontrent que la communauté est en pleine croissance et prospère, avec des taux d'éducation tertiaire particulièrement élevés par rapport au reste de la population.

Selon le CBS, les chrétiens représentent environ 1,9 % de la population d'Israël soulignant une augmentation de 1,4 % en 2020.

Les chrétiens représentent 7% de la population arabe d'Israël, et 76,7% des chrétiens d'Israël sont arabes. Les plus grands centres de population arabe chrétienne sont Nazareth (21.400), Haïfa (16.500) et Jérusalem (12.900).

Parmi les chrétiens non arabes, la majorité vit dans la région de Tel-Aviv.

Les statistiques ont révélé que les femmes arabes chrétiennes avaient un des taux d'éducation les plus élevés du pays.

Le rapport a également mis en lumière que les chrétiens sont moins nombreux à s'inscrire aux allocations de chômage que les populations juive et musulmane.

Selon le CBS, 84% des chrétiens sont satisfaits de leur vie : 24% ont répondu "très satisfaits" et 60% "satisfaits".