Israël: première victoire des environnementalistes contre l'accord pétrolier émirati dans le Golfe d'Eilat

L’opposition est telle, que le gouvernement émirati a choisi de se distancier de l’accord

Trois organisations environnementales israéliennes ont remporté une victoire importante jeudi dans leur bataille contre l’accord pétrolier controversé entre une entreprise d’état et un consortium d’entreprise israélo-émirati, et retirent leur requête auprès de la Haute Cour.

Plus tôt dans la journée, le bureau du procureur de l’Etat, avait annoncé que le ministère israélien de la Justice avait le droit d’agir contre l’entreprise d’état "Europe Asia Pipeline Company" qui souhaite transférer environ 14 millions de tonnes de pétrole brut par voie terrestre, depuis son terminal sur la mer Rouge, à Eilat, jusque son site d’Ashkelon, au bord de la mer Méditerranée.

Le ministère israélien de la Protection de l’environnement s’est vigoureusement opposé à l’accord, car selon lui, celui-ci mettait en péril l’écologie unique du Golfe d’Eilat, qui abrite des coraux d’importance mondiale.

L’accord est combattu par l’actuel et l’ancien ministre israélien de la Protection environnementale, l’Autorité de la Nature et des Parcs d’Israël, les autorités côtières locales, une association de vingt organisations environnementales, des dizaines de scientifiques, des habitants d’Eilat et de simples citoyens israéliens qui manifestent contre l’accord, toutes les semaines à travers le pays.

L’opposition est telle, que les Emirats arabes unis ont même choisi de se distancier de l’accord, soulignant le fait que le gouvernement n’était aucunement impliqué.