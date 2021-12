USA: J. Biden signe l'interdiction d'importation de produits fabriqués par les Ouïghours

Le texte promulgué prévoit le bannissement de produits fabriqués en tout ou en partie au Xinjiang

Le président Joe Biden a signé jeudi une loi interdisant l'importation aux Etats-Unis d'un large éventail de produits fabriqués dans la province chinoise du Xinjiang dans le but de lutter contre le travail forcé de la minorité ouïghoure.

Le texte promulgué prévoit le bannissement de produits fabriqués en tout ou en partie au Xinjiang, à moins que les entreprises ne soient en mesure d'apporter la preuve aux douaniers que les produits n'ont pas été fabriqués avec du travail forcé.

C'est la première fois qu'un pays prend une telle mesure.

La Maison Blanche précise qu'en parallèle, le texte signé "impose des sanctions sur des individus étrangers responsables de travail forcé dans la région".

Cette loi donne au gouvernement "de nouveaux outils pour empêcher l'entrée sur le territoire de produits fabriqués avec du travail forcé au Xinjiang et tenir responsable les personnes et entités derrière ces abus", a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat Antony Blinken dans un communiqué, appelant le gouvernement chinois à mettre fin "au génocide et aux crimes contre l'humanité".

L'adoption du texte, voté à l'unanimité par le Sénat le 16 décembre, est une victoire pour les partisans d'une politique agressive destinée à lutter contre la violation des droits humains.

Ce vote est intervenu malgré la campagne de lobbying des entreprises qui arguaient que cette législation perturberait les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà sous pression en raison de la pandémie.