GGMO 2021: Olivier Rafowicz et Abnousse Shalmani plébiscités par les téléspectateurs

"Je suis ravie de participer à une révolution de l'information démocratique de la liberté d'expression"

Les téléspectateurs ont tranché: le colonel de réserve israélien et ancien porte-parole de Tsahal, Olivier Rafowicz à Tel-Aviv et la chroniqueuse et écrivaine Abnousse Shalmani à Paris ont été élus ce jeudi soir GGMO de l'année 2021.

Présentée par Benjamin Petrover, la remise des prix a eu lieu sur le plateau à Tel-Aviv en présence du PDG d'i24NEWS Frank Melloul ou encore du journaliste français Olivier Truchot, depuis les studios parisiens de la chaîne.

"Le fait d'être réunis ce soir montre que l'émission s'est inscrite dans la durée. Elle s'est imposée et je félicite toutes les équipes car ce n'était pas gagné d'avance", a déclaré M. Melloul.

"Cette émission est l'ADN de notre chaîne : la liberté d'expression, de débat, le privilège du dialogue, de l'échange et de pouvoir instaurer une dimension entre la France et Israël. Cette émission devient une passerelle", a-t-il affirmé.

"La chaîne i24NEWS a crée une vraie révolution sur des sujets multiples et complexes. C'est une chance extraordinaire pour ceux qui veulent s'exprimer d'Israël qu'on soit Juifs ou Arabes ou Palestiniens", a réagi M. Rafowicz en recevant sa récompense.

La chroniqueuse Abnousse Shalmani s'est dit "étonnée" mais "ravie" de partager son trophée avec M. Rafowicz qui est "son débatteur préféré à Tel-Aviv".

"C'est une chance et un privilège de débattre sur des sujets qui sont tendus en France et avec de vrais acteurs, des gens qui vivent sur place, des Israéliens ou des Palestiniens", a-t-elle affirmé.

"Je suis ravie de participer à une révolution de l'information démocratique de la liberté d'expression" a ajouté la chroniqueuse.

"Les Grandes Gueules Moyen-Orient", qui sont devenues incontournables pour de nombreux téléspectateurs, font intervenir des représentants de la société civile (médecins, artistes, avocats, entrepreneurs, étudiants...) au fort tempérament pour débattre des sujets d'actualité géopolitique du jour.

Diffusée du lundi au jeudi, l'émission réunit essentiellement cinq intervenants, trois à Tel Aviv dans les studios d'i24News et deux à Paris, ainsi que d'autres "depuis New York, Washington et Dubaï".