Israël: Benny Gantz adresse ses voeux de Noël à la communauté chrétienne

"Je voudrais vous souhaiter à tous des vacances paisibles et joyeuses avec vos proches"

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a adressé ses voeux vendredi à la communauté chrétienne et a souhaité un joyeux Noël aux amis d'Israël dans le monde.

"Le fondement des religions abrahamiques est ‘Aime ton prochain comme toi-même’. Le livre d’Isaïe va encore plus loin et met l’accent sur l’unité et le don. A nos amis en Israël et dans le monde qui se réunissent pour célébrer Noël, je voudrais vous adresser une grande bénédiction," a déclaré Benny Gantz dans un message vidéo.

"Merci à ceux qui pratiquent nos valeurs et nous servent 24h sur 24: médecins, infirmières, scientifiques et travailleurs essentiels qui ont courageusement combattu le covid," a-t-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1474372457486331905 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Il en va de même pour les soldats, les policiers et autres forces de sécurité qui consacrent leur vie à notre sécurité et à la paix mondiale," a poursuivi Benny Gantz.

"Je voudrais vous souhaiter à tous des vacances paisibles et joyeuses avec vos proches. Que cette période de Fêtes nous unisse, nous fortifie et nous bénisse. Joyeux Noël et bonnes vacances," a-t-il affirmé.

La communauté chrétienne d'Israël a augmenté de 1,4 % en 2020 et compte quelque 182.000 personnes. 84 % d'entre elles se disent satisfaites de la vie dans le pays, a indiqué le Bureau central des statistiques (CBS) dans un rapport publié avant la fête de Noël.