La Bibliothèque nationale d'Israël ajoute 1.600 manuscrits chrétiens anciens à ses archives en ligne

Des documents, des photos et des manuscrits anciens provenant d'un monastère de la péninsule du Sinaï sont désormais disponibles gratuitement sur le site internet de la Bibliothèque nationale d'Israël, a rapporté le Jewish News Syndicate (JNS).

La collection du monastère de Sainte-Catherine comprend des éléments datant du 12e siècle. La bibliothèque du monastère est considérablement plus ancienne puisqu'elle a été fondée au sixième siècle par l'empereur byzantin Justinien et serait la plus ancienne bibliothèque en activité.

Elle contient des ouvrages en différentes langues, dont le grec, l'arabe, le syriaque, le géorgien et l'arménien.

Selon les responsables de la bibliothèque, les textes liés au christianisme sont un "trésor".

De plus, les archives contiennent des photos du monastère et des terres environnantes au lendemain de la guerre des Six Jours en 1967, ainsi que des séquences couleur rares filmées par Jacques Soussana, cinéaste, photographe et ancien employé de la Bibliothèque nationale dont l'épouse a récemment fait don du film à la bibliothèque. Le film a été numérisé avec l'aide de la Steven Spielberg Jewish Film Archive et de la Cinémathèque de Jérusalem.

"Les images numériques de ces manuscrits sont vraiment inestimables, en particulier pour les spécialistes du christianisme grec orthodoxe", a déclaré le Dr Stefan Litt, conservateur de la collection des sciences humaines de la Bibliothèque nationale d'Israël, qui a supervisé le projet.

"Ils nous montrent à quoi ressemblaient les manuscrits de la collection il y a plus de 50 ans et sont maintenant préservés en toute sécurité et à long terme", a-t-il affirmé.

Israël a initialement créé des microfilms de quelque 1.600 manuscrits dans les années 1960, après avoir conclu un accord avec l'archevêque grec orthodoxe et à la suite d'un projet d'archivage similaire mené par la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis.

Les microfilms créés par ce qui s'appelait alors la Jewish National and University Library se détérioraient rapidement, ce qui a incité la Bibliothèque nationale, comme on l'appelle maintenant, à entreprendre ce nouveau projet numérique.