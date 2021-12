Covid: Israël lance lundi les premiers essais d'une 4e dose de vaccin

"Cette étude devrait faire la lumière sur l'avantage supplémentaire d'administrer une quatrième dose"

Le Centre médical Chaim Sheba de Ramat Gan (centre) va lancer lundi les premiers essais cliniques au monde d'une quatrième dose du vaccin Pfizer contre le coronavirus, a annoncé dimanche l'hôpital.

L'étude a reçu l'approbation du Comité d'Helsinki, la commission de surveillance du respect des droits de l'homme.

"Nous allons examiner l'effet d'une quatrième dose sur les niveaux d'anticorps et sur la prévention des maladies, ainsi que son innocuité", a déclaré la professeure Gili Regev Yochay qui dirigera les essais.

"Cette étude devrait faire la lumière sur l'avantage supplémentaire d'administrer une quatrième dose", a-t-elle ajouté.

"Nous comprendrons si, et à qui, cela vaut la peine d'administrer une quatrième dose", a expliqué la Pr Regev Yochay.

Quelque 6.000 personnes participeront à ces essais et recevront une quatrième dose, dont 150 membres de l'hôpital ayant reçu un rappel avant le 20 août, et dont le résultat sérologique est inférieur à 700, signifiant qu'ils n'ont plus assez d'anticorps pour se protéger contre le virus.

Pour l'heure, Israël a toutefois décidé de retarder la campagne de vaccination pour une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19.

Le directeur général du bureau, le Pr Nachman Ash, n'a pas encore approuvé cette campagne, et examine les données indiquant des effets moins graves provoqués par le variant Omicron que par la souche Delta.