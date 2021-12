Israël: les députés approuvent l'octroi de 9 milliards de shekels supplémentaires au ministère de la Défense

Selon Ynet, les députés ont tenté de garder les transferts secrets

La commission des finances de la Knesset a approuvé lundi le transfert de 1,5 milliard de shekels (424 millions d'euros) au ministère de la Défense, a rapporté le site d'information Ynet, quelques jours après avoir approuvé un autre transfert de 7,4 milliards de shekels (2,3 milliards d'euros), toujours destiné à la défense.

Selon Ynet, les députés ont tenté de garder les transferts secrets et ont refusé de répondre aux questions sur la destination de cet argent, qui augmentera le budget de la défense de 15%.

Des rapports récents ont indiqué que les problèmes budgétaires du gouvernement précédent ont entraîné un retard dans la planification d'une éventuelle action militaire contre l'Iran.

Par ailleurs, le ministère de la Défense a annoncé lundi qu'il étendait ses efforts pour renforcer les défenses des communautés israéliennes les plus proches de la frontière libanaise, qui sont les plus susceptibles d'être touchées par des tirs de roquettes lors d'un futur conflit avec la milice terroriste du Hezbollah.

Fin octobre, le ministre de la Défense, Benny Gantz, avait averti que des fonds supplémentaires sont nécessaires pour se préparer à une frappe potentielle contre le programme nucléaire de l’Iran.

"Israël est défié militairement sur de nombreux fronts, et il est donc très important d’approuver un budget de la défense, après des années sans budget fixe, ce qui a – dans une certaine mesure – endommagé notre capacité à agir, notre capacité à avoir une communication efficace, et à construire nos forces d’une manière plus efficace », avait-il déclaré.

Le ministre de la Défense estime que la menace la plus importante à laquelle Israël est confronté et celle pour laquelle l’armée a le plus besoin d’allouer ses ressources est l’Iran et son programme nucléaire.