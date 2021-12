Israël: la dose de rappel autorisée 3 mois après le second vaccin (ministère de la Santé)

Ces nouvelles directives sont en rupture avec la plupart des autres pays

Le ministère israélien de la Santé a modifié lundi ses recommandations concernant le calendrier des injections de rappel contre le coronavirus, indiquant qu'elles peuvent désormais être administrées trois mois après la deuxième dose, et non plus cinq mois comme recommandé précédemment.

Ces nouvelles directives sont en rupture avec la plupart des autres pays, qui recommandent toujours que les personnes ayant reçu le vaccin à ARNm attendent 5 à 6 mois avant de recevoir le rappel.

Le plan semble être conçu pour donner à l'Etat hébreu une longueur d'avance sur le variant Omicron.

Un hôpital israélien a lancé lundi un essai clinique sur l'impact d'une quatrième injection du vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus, alors que le ministère de la Santé envisage de mettre en place un quatrième vaccin à l'échelle nationale.

L'étude menée par le Sheba Medical Centre implique 150 volontaires parmi le personnel de l'hôpital, qui sont au moins quatre mois après leur troisième injection de vaccin et présentent des signes d'affaiblissement des anticorps.