"Les gens n'en peuvent plus": le secteur du tourisme en Israël à l'agonie

"Nous manifestons pour éveiller les esprits"

Environ 300 professionnels du tourisme en Israël ont manifesté ce lundi à Tel-Aviv contre les mesures prises par le gouvernement, qui a refermé les frontières devant la menace du variant Omicron.

Ils ont exigé des indemnités en compensation des restrictions et scandé des slogans contre l'exécutif, qui "ferme les yeux" devant leur désarroi qui grandit jour après jour.

Le ministre des Finances Avigdor Lieberman avait provoqué la polémique en affirmant que les guides et les agents de voyages devraient "rechercher une nouvelle profession".

"Cela fait plus de 21 mois que les guides ne travaillent pas", a affirmé David Mansour à i24NEWS, guide touristique franco-israélien.

Marié avec cinq enfants, M. Mansour voit le secteur du tourisme laissé à l'abandon par l'actuel gouvernement.

"L'ancien gouvernement a aidé sous forme de compensation et d'indemnités. J'ai eu des aides jusqu'au 1er juillet 2021, ça permettait de survivre et depuis l'actuel gouvernement, plus rien", a-t-il déploré.

"Cela va faire six mois que nous n'avons plus une seule rentrée d'argent, plus une seule aide et personne ne s'en soucie ! On a tous bouffé nos économies et on ne sait plus comment vivre, ni comment finir le mois. Si l'aéroport est fermé, le gouvernement se doit de donner des aides financières", a-t-il affirmé à i24NEWS.

D'après le professionnel du tourisme, le secteur regroupe environ 8 à 15.000 personnes guides touristiques sur le terrain. "Il y a également des milliers de personnes qui sont chauffeurs de bus, agents de voyage, dans le monde de l'aviation, dans le secteur de l'hôtellerie qui sont touchés par la crise dans le secteur", a expliqué M. Mansour.

"Nous manifestons pour crier notre colère et demander des aides du gouvernement. L'objectif de cette manifestation est d'éveiller les esprits", a-t-il souligné à i24NEWS.

"Quand tout va bien, l'Etat nous taxe, mais comment est-ce possible qu'il n'aide pas quand tout va mal?", s'est-il insurgé.

M. Mansour déplore un manque de vision et d'anticipation du gouvernement qui, selon lui, ne porte pas d'attention au secteur.

Il a également exprimé sa crainte de voir lors de la manifestation une personne s'immoler par le feu, ou passer à l'acte face au désespoir provoqué par la situation actuelle.

"Les gens n'en peuvent plus. On demande au gouvernement de rouvrir l'aéroport et de laisser rentrer les gens qui sont vaccinés ou qui ont fait un test PCR, qui ont fait quelque chose pour qu'ils puissent se balader dans le pays comme n'importe quel Israélien. Et si l'aéroport est fermé, de donner immédiatement des aides financières", a-t-il réitéré.

D'après les dernières informations du ministère de la Santé, des dizaines de pays vont être retirés de la liste des États "rouges", et seules 18 destinations devraient encore être répertoriées, dont la France.

Les professionnels du tourisme comptent bien poursuivre leurs revendications et se faire entendre du gouvernement.