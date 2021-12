Programme d'exemption de visa: l'ambassadeur des Etats-Unis tempère les attentes du ministère israélien de l'Intérieur

L'ambassadeur Nides a évité de souligner les oppositions qui demeurent entre les deux pays

L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Tom Nides, a tenu lundi à moduler le niveau d’enthousiasme qu’il a perçu en Israël, concernant la possibilité d’inclure l’Etat hébreu dans le programme d’exemption de visa américain (le VWP).

"J’ai vu circuler beaucoup d’information concernant le VWP en Israël et je voudrais calmer les attentes de tous, en disant qu’il reste encore énormément de travail à accomplir", a tweeté l’ambassadeur lundi.

Pour faire partie du programme VWP, Israël devra permettre à des milliers de citoyens américains vivant en Cisjordanie et à Gaza, d’entrer sur son territoire sans visa, chose encore impossible actuellement.

Dans son tweet, M. Nides a évité de souligner les oppositions qui demeurent entre les deux pays.

"Je me félicite d’avoir un si bon partenaire, en la personne de la ministre israélienne de l’Intérieur Ayelet Shaked, pour venir à bout de ce dossier. Retroussons nos manches, et aidons Israël à répondre à toutes les exigences", a-t-il ajouté.

"Merci ambassadeur Nides pour votre collaboration et votre volonté de faire avancer ce dossier si important. Je suis optimiste quant à l’avancement de notre travail commun et me réjouis du changement à venir", a répondu Ayelet Shaked dans un tweet.