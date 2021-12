Israël: l'autisme peut être détecté dès les premiers mois de vie ouvrant la voie à des traitements précoces (étude)

En Israël, l'autisme est généralement diagnostiqué à l'âge d'un an et demi

Les résultats récemment publiés de deux études menées à l’Université israélienne Bar-Ilan montrent que les symptômes associés à l'autisme peuvent être identifiés dès la première année de vie, ouvrant la voie à une intervention thérapeutique dès le plus jeune âge.

En Israël, l'autisme est généralement diagnostiqué à l'âge d'un an et demi, ce qui est considéré comme précoce par rapport aux pays occidentaux. Dans d'autres pays, l'âge moyen du diagnostic est de deux ans et demi, ce qui retarde considérablement les traitements d'intervention, et peut accroître la gravité des symptômes.

Dans la première étude, menée au Centre Mifne de l’université pendant une décennie, les chercheurs ont examiné à quel stade de la petite enfance apparaissaient les premiers signes qui pouvaient faire suspecter le développement de l'autisme.

Des experts en développement infantile ont ainsi visionné des vidéos de 110 enfants d’Israël, des Etats-Unis et d’Europe prises par leurs parents de la naissance à la fin de la première année, et ont été invités à repérer les comportements qui s'écartaient du développement typique.

Ils ont ainsi constaté que chez 89 % des nourrissons, des symptômes pouvaient être observés dès l'âge de quatre à six mois.

Étant donné qu'il n'existe pas encore d'outils biologiques empiriques éprouvés pour diagnostiquer l'autisme, la détection précoce par l'observation du comportement est d'une grande importance, car c'est ainsi que l'on peut commencer le traitement dès le début de la vie.

La deuxième étude a comparé deux groupes d'âge d’enfants diagnostiqués autistes et traités au Centre Mifne : un groupe comprenait 39 bambins traités au cours de leur troisième année de vie et le second, 45 nourrissons traités au cours de leur deuxième année de vie.

Les thérapies portaient sur les aspects physiques, sensoriels, moteurs, émotionnels et cognitifs du développement. Elles étaient tout particulièrement axées sur le développement de l'attachement et l'exploitation des capacités des nourrissons par curiosité et plaisir.

Si les deux groupes ont montré des progrès dans toutes les composantes du développement, le groupe le plus jeune a montré une amélioration statistique très nette par rapport au groupe le plus âgé.

Cette étude, également menée sur une décennie, confirme la capacité des nourrissons à améliorer leurs capacités en peu de temps, grâce à la dynamique de la croissance neuronale dans le cerveau.

Les résultats des deux études cliniques concluent que la réduction du délai entre la détection précoce et l'intervention thérapeutique peut réduire de manière très significative la gravité de la déviation du développement tout au long de la vie.