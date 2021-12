Israël: N. Bennett affirme que les pilules anti-Covid de Pfizer arriveront mercredi

L'Etat hébreu deviendra alors le premier pays en dehors des États-Unis à recevoir ce traitement

Le Premier ministre Naftali Bennett a confirmé mardi qu'Israël devrait recevoir mercredi une première livraison du premier médicament anti-COVID approuvé par Pfizer.

Le ministère de la santé a accordé dimanche une autorisation d'urgence au médicament oral Paxlovid, qui a montré une réduction de près de 90% des hospitalisations et des décès chez les patients les plus susceptibles de souffrir d'une maladie grave.

Channel 12 avait annoncé samedi qu'Israël avait finalisé un accord pour acheter environ 100.000 pilules, ajoutant que le Premier ministre Naftali Bennett s'était entretenu avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla, au cours du week-end pour finaliser l'accord.

La pilule anti-COVID sera disponible gratuitement en Israël pour les personnes les plus à risque, selon le rapport.

Par ailleurs, Naftali Bennett a évoqué avec des journalistes, les nouvelles règles relatives à la mise en quarantaine.

"Le maintien des politiques concernant la mise en quarantaine aurait créé un confinement de facto"

Selon les nouvelles règles, les personnes entièrement vaccinées exposées à un variant du coronavirus ne devront être mises en quarantaine que jusqu'à ce qu'elles obtiennent des résultats négatifs à un test PCR. Les personnes non vaccinées devront rester en quarantaine pendant sept jours et subir des tests le premier et le dernier jour.

"Nous avons vu ce qui se passait à l'étranger et nous avons compris que si nous nous en tenions à ce que nous faisions en matière de politique de quarantaine. Nous aurions été dans une situation de confinement touchant de 1 à 2 millions de personnes", a-t-il affirmé.

Il a également ajouté que la décision du pays de restreindre les voyages et d'empêcher les ressortissants étrangers de se rendre dans le pays, a permis de gagner cinq semaines de répit avant la propagation du variant Omicron et permettra à l'économie de continuer à fonctionner.

"Notre objectif est de laisser l'économie ouverte, le marché ouvert et les magasins ouverts autant que possible, tout en évitant de solliciter les hôpitaux au-delà de leurs capacités. Si nous l'avions voulu, nous aurions pu procéder à un confinement, mais personne ne veut en arriver là", a-t-il souligné.