Israël: près de 2.000 personnes malades de la grippe hospitalisées, selon le ministère de la Santé

Le ministère israélien de la Santé a rapporté mercredi que 1.849 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de grippe, dont 605 enfants et 124 femmes enceintes et nouvelles mères.

Le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter, notamment chez les jeunes et les personnes âgées, a ajouté le ministère.

Les autorités sanitaires ont souligné que la majorité des personnes atteintes de la grippe est infectée par une souche contre laquelle protège le vaccin de cette année, et recommandent vivement la vaccination contre la grippe de toute personne âgée de plus de 6 mois.

Les vaccins contre la grippe changent chaque année pour s'adapter à l'évolution du virus.

Courante et très contagieuse, la grippe provoque une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. La plupart du temps bénigne, elle peut toutefois nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation.

L'hiver dernier, les confinements et les gestes barrières anti-Covid ont contribué à bloquer tous les virus, dont celui de la grippe.

L'épidémie saisonnière de grippe gagne du terrain en Israël depuis plusieurs jours. Laure Kadaya, qui réside à Tel-Aviv, a contracté le virus la semaine dernière et décrit "des symptômes très violents".

"J'ai eu une fièvre intense pendant plusieurs jours, avec des maux de tête et de gorge, une toux sèche et incessante ainsi qu'une fatigue extrême", témoigne-t-elle.

"J'encourage tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à se faire vacciner. Je le ferai moi même dès l'année prochaine", promet-elle.

Par comparaison, 141 personnes sont actuellement hospitalisées par cause de Covid-19, dont 88 dans un état grave.

Israël a enregistré mardi près de 3 000 nouveaux cas de coronavirus pour la deuxième journée consécutive, et recense en tout 17.260 cas actifs, soit le double du chiffre d'il y a une semaine.