La grippe aviaire qui tue les oiseaux en Israël pourrait se propager à l'homme, avertit un épidémiologiste

"La généralisation de la grippe aviaire est très préoccupante"

Le risque que l'épidémie de grippe aviaire en Israël se propage à l'homme est réel et "très préoccupant", selon l'épidémiologiste et professeur Amnon Lahad, président du Conseil national israélien pour la santé.

Le ministère de la Santé a demandé mercredi aux Israéliens de prendre des précautions face à l'épidémie de grippe aviaire, exhortant le public à éviter tout contact avec des oiseaux malades ou blessés et à ne pas chasser ces animaux.

Par ailleurs, il a été recommandé de n'acheter des poulets et des œufs que dans des endroits réglementés, munis de tampons d'inspection. Selon le ministère, "il faut veiller à bien cuire les œufs et le poulet, à respecter l'hygiène et à se laver les mains après tout contact avec la viande ou les œufs."

La plupart des souches de grippe aviaire n'infectent pas les humains. Cependant, quatre souches suscitent des inquiétudes : H5N1 depuis 1997, H7N9 depuis 2013, H5N6 depuis 2014 et H5N8 depuis 2016.

Selon M. Lahad, le fait de ne savoir que peu de choses sur les infections actuelles fait que la possibilité d'un saut vers l'homme doit être "prise au sérieux".

"La généralisation de la grippe aviaire est très préoccupante, d'autant plus qu'elle infecte les poulets et pas seulement les oiseaux sauvages. Elle est passée de la faune sauvage aux animaux de rente, et j'espère qu'elle ne passera pas à l'homme", a-t-il expliqué.

Israël se trouve sur une importante route migratoire et les oiseaux pourraient disséminer la grippe bien au-delà du pays, estiment les experts.