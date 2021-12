Covid-19: Israël reçoit la première livraison de pilules de traitement Pfizer

La première livraison contient 20.000 doses de la pilule "Paxlovid"

L'avion transportant la première livraison de médicaments du laboratoire américain Pfizer a atterri ce jeudi après-midi à l'aéroport Ben Gourion, après des négociations menées par le Premier ministre Naftali Bennett.

"Le médicament de Pfizer qui est arrivé en Israël aujourd'hui, parmi les premiers pays au monde, est un ajout important à la boîte à outils pour lutter contre le coronavirus", a déclaré M. Bennett.

"Comme nous étions des pionniers mondiaux dans l'administration du troisième et du quatrième vaccin, nous sommes désormais également un leader dans l'administration du médicament aux citoyens d'Israël", s'est réjoui le Premier ministre israélien.

Naftali Bennett a remercié "son ami" le PDG de Pfizer Albert Bourla, le ministre de la Santé Nitzan Horowitz, et la compagnie El Al qui a transporté la cargaison.

"Nous travaillons de manière ordonnée et rigoureuse et avec un effort combiné de tests, de vaccinations et maintenant aussi de médicaments, nous surmonterons ensemble le variant Omicron", a-t-il conclu.

Le médicament coûterait au pays environ 530 dollars (467 euros) par patient, mais on ignore encore quel sera le prix pour les patients israéliens.