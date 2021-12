Israël approuve l'administration d'une quatrième dose pour les personnes immunodéprimées

Les responsables de la santé vont examiner la possibilité d'autoriser d'autres personnes à se faire vacciner

Le directeur général du ministère de la Santé, Nachman Ash, a déclaré jeudi qu'il avait décidé d'approuver l'administration d'une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus pour les personnes immunodéprimées dans le contexte de la propagation du variant Omicron, "en raison des préoccupations liées à leur vulnérabilité".

Le mois dernier, le ministère de la Santé a approuvé puis retardé l'administration d'une quatrième dose pour les Israéliens de plus de 60 ans et les autres personnes à risque après une réévaluation de la menace posée par Omicron.

Selon M. Ash, les responsables de la santé vont examiner la possibilité d'autoriser d'autres personnes à se faire vacciner.

De son côté, le ministre israélien de la Santé a déclaré lors d'un point presse que les responsables se préparent à des taux d'infection plus élevés que jamais dans le contexte de la propagation d'Omicron".

"Nous sommes prêts à faire face à un nombre élevé d'infections et sommes préparés à toutes les possibilités. La situation est sous contrôle. Nous nous sommes préparés et entraînés à l'avance et la situation en Israël est bien meilleure que dans le reste du monde", a-t-il affirmé.

"Nous avons gagné un temps précieux grâce à des actions rapides et équilibrées, mais cela ne signifie pas que nous pouvons être complaisants", a ajouté le ministre en assurant qu'un confinement "n'est pas à l'ordre du jour".

Dans une nouvelle règle visant à freiner la propagation du virus, M. Ash a indiqué que les masques devaient être portés lors de rassemblements en plein air de plus de 50 personnes.

En avril, Israël a levé l'obligation de porter des masques à l'extérieur et a seulement recommandé de continuer à les porter lors de grands rassemblements.