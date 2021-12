Israël a dépensé 8,4 milliards d'euros pour lutter contre le Covid, dont 1,2 milliard pour les vaccins

Selon N. Horowitz, le système de santé a encore besoin d'argent pour faire face au variant Omicron

Israël a dépensé près de 8 milliards d'euros pour lutter contre la pandémie de coronavirus, a rapporté jeudi Channel 12, alors que selon le ministre de la Santé Nitzan Horowitz, le système de santé a encore besoin d'argent pour faire face à la propagation du variant Omicron.

Selon la chaîne israélienne, l'État hébreu a dépensé en tout, au cours des 18 derniers mois, 29 milliards de shekels (8,4 milliards de dollars), dont 6 milliards de shekels (1,7 milliard d'euros) pour les tests et 4,3 milliards de shekels (1,22 milliard d'euros) pour les vaccins.

Le reste des dépenses se répartit entre les tests antigéniques dans les écoles, les quarantaines dans les hôtels, le personnel des différents centres d'opérations et la communication pour la prévention.

En dépit des efforts déjà consentis, le ministre de la Santé Nitzan Horowitz a demandé jeudi une rallonge financière pour le système de santé, alors qu'Israël s'attend à une hausse importante des hospitalisations dans les prochaines semaines.

"Plus de lits d'hôpitaux, plus de machines ECMO (assistance respiratoire). C'est une demande qui sauvera des vies et j'attends du trésor public qu'il comprenne qu'il y a des choses qui ne peuvent être épargnées", a déclaré M. Horowitz lors d'un point de presse.

En octobre, le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé que le gouvernement réservait 10 milliards de shekels supplémentaires (2,84 milliards d'euros) pour faire face à d'éventuelles futures vagues de coronavirus.

Des chercheurs de l'Université hébraïque ont averti le gouvernement que d'ici la fin janvier, le nombre de cas graves pourrait atteindre entre 1.000 et 2.500.

D'autres experts ont indiqué que 20.000 nouveaux cas quotidiens pourraient être recensés d'ici la semaine prochaine. Selon eux, le nombre de cas va augmenter pendant les trois prochaines semaines, et atteindra un pic avant de diminuer.