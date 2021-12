Israël: "la fraude en ligne est la méthode privilégiée des organisations criminelles" (rapport du ministère de la Justice)

“L’escroquerie et le hameçonnage en ligne sont devenues de plus en plus répandues"

Le rapport annuel de l’unité anti-blanchiment du ministère israélien de la Justice, publié fin novembre, a révélé que la fraude en ligne est devenue la principale source d’argent sale des criminels israéliens. Les conclusions du rapport 2021 sont en nette opposition par rapport au précédent, publié en 2017 par l’Autorité israélienne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (IMPA), qui pointait plutôt l’évasion fiscale, l’émission de fausses factures et le trafic de drogues, comme méthodes privilégiées des délinquants. Israël s’est engagé à conduire cette auto-évaluation dans le cadre de son adhésion au Groupe d’action financière internationale (GAFI), l’organisation mondiale de lutte contre le blanchiment de capitaux. “La fraude et l’escroquerie en ligne sont devenues de plus en plus répandues dans le pays et constituent une source importante de revenus criminels", indique le rapport de 2021. Les organisations criminelles israéliennes génèrent également d’importantes sommes en ayant recours aux fausses factures, au racket et au trafic de drogues, mais le rapport souligne le fait que celles-ci capitalisent surtout au travers d’escroqueries et de hameçonnage en ligne. Le rapport ne fournit pas d’estimations chiffrées, quant aux sommes exactes générées par ces crimes, mais indique tout de même que le nombre de vols physique, de cambriolages et de vols de voitures, avait baissé ces dernières années.