Jérusalem: inauguration d'une exposition en hommage à Hadas Malka, garde-frontière tuée dans un attentat terroriste

"Cette exposition représente la voix de notre fille" (David, le père de Hadas Malka)

Une nouvelle exposition intitulée "Combattante", a ouvert ses portes mardi à Jérusalem, au musée des Amis d’Israël, en hommage à Hadas Malka, une garde-frontière israélienne tuée il y a quatre dans une attaque terroriste dans la Vieille de Jérusalem, à la porte de Damas

Hadas Malka a été poignardée par un terroriste en juin 2017, à l’âge de 23 ans, avant de succomber à ses blessures.

L’exposition, organisée par ses parents, suit deux parcours chronologiques représentant le chemin parcouru par la jeune combattante depuis les premiers jours de son service militaire jusqu’au jour de sa mort.

Le premier est accompagné de photos et de messages qu’elle publiait sur sa page Facebook. Le deuxième présente des photos et des textes écrits par ses amis et les soldats de son unité qui l’ont côtoyée.

"La réalité sécuritaire de Jérusalem nous oblige à être forts sur le long-terme", a déclaré mardi le chef des forces de police israélienne Yaacov Shabtai, lors de l’inauguration de l’exposition.

"Hadas, encore si jeune, avait compris cela. Récemment nous voyons une recrudescence d’attentats pilotés par les groupes terroristes qui veulent générer l’instabilité et la tension régionale. Cette exposition montre que la jeune génération est aussi impliquée dans la lutte contre le terrorisme que les autres", a-t-il ajouté.

"Cette exposition représente la voix de notre fille", a déclaré le père de Hadas, David Malka.