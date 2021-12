Israël/présidence de l'Agence juive: Naftali Bennett ne soutiendra pas la candidate choisie par Yaïr Lapid

"Mme Calderon n’est pas une candidate envisageable au poste de la présidence de l’Agence juive"

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett ne soutiendra par la candidate choisie par le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid, Ruth Calderon, au poste de présidente de l’Agence juive, au motif que celle-ci aurait une approche trop peu conventionnelle de la religion juive, rapporte vendredi les médias israéliens.

Selon certaines sources proches de M. Bennett, ses conseillers auraient été scandalisés par une vidéo montrant la candidate et ancienne membre de la Knesset Mme Calderon, expliquant qu’elle consommait du pain et non des matzot (pain azyme) le soir de la fête juive de Pessah, en signe de respect vis-à-vis des personnes pauvres, ce qui n'est pas conforme à la loi juive.

"Mme Calderon n’est pas une candidate envisageable au poste de la présidence de l’Agence juive", a déclaré une source proche de M. Bennett après avoir visionné la vidéo diffusée sur la chaîne de télévision de la Knesset.

Il suffirait du veto de deux des dix membres du comité de sélection, pour disqualifier Mme Calderon.

L’on s’attend d’ores et déjà au veto du représentant de l’organisation sioniste orthodoxe, "World Mizrahi", et celui de l’organisation sioniste orthodoxe "Eretz Hakodesh", le rabbin Pesach Lerner, devrait apposer son veto également.

M. Lerner a déclaré jeudi, après la diffusion de la vidéo qu’il ne pourrait pas soutenir la candidature de Mme Calderon.

"Cette candidate ne saura pas unifier et rassembler le peuple Juif. Il faudrait quelqu’un comme les anciens présidents de l’Agence, Nathan Sharansky et Isaac Herzog, pour faire face aux difficultés que nous connaissons aujourd’hui", a-t-il estimé.