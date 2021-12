Israël: fermeture de la gare centrale de Tel-Aviv d'ici la fin 2025

La moitié des lignes de bus opérant à partir de la gare seront déplacées vers d'autres terminaux

La ministre des transports, Merav Michaeli, et le maire de Tel-Aviv, Ron Huldai, ont annoncé vendredi qu'ils s'étaient mis d'accord sur la fermeture de la gare routière centrale de la ville d'ici la fin 2025.

Selon M. Huldai, la moitié des lignes de bus qui opèrent actuellement à partir de la gare seront déplacées dans les deux prochaines années vers d'autres terminaux qui seront construits dans la région en précisant que la plupart des bus seraient électriques.

"J'espère que nous avons trouvé le bon équilibre entre les besoins de transport et la qualité de vie des habitants de la région", a-t-il écrit sur Twitter.

Mme Michaeli a également salué l'accord.

"La solution que nous avons trouvée pour les habitants de la ville ne nuira pas aux transports dont ont besoin les centaines de milliers de personnes qui les utilisent, permettra de faire face au danger causé par la station et apportera à la zone une situation meilleure et plus propre", a-t-elle déclaré.

Mme Michaeli a promis plus tôt cette année que l'imposante gare routière centrale, très critiquée depuis son ouverture il y a près de trente ans, serait fermée d'ici fin 2023 ou début 2024.

Au cours des décennies qui ont suivi son ouverture en 1993, les habitants du sud de Tel-Aviv se sont battus pour que ce bâtiment de sept étages soit fermé en raison de ses niveaux élevés de pollution et de bruit.