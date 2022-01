Israël/Covid: 20.000 personnes infectées par le variant Omicron dans la semaine à venir, selon une étude

5.466 nouveaux cas de contamination ont été recensés au cours des dernières 24 heures

Le nombre de personnes infectées par le variant Omicron devrait dépasser les 20. 000 au cours de la semaine à venir, et devrait encore augmenter la semaine suivante, selon des prévisions publiées par des chercheurs de l'Université hébraïque ce samedi.

D’après cette étude, le nombre élevé de contaminations ainsi que le risque estimé de maladie grave chez les adultes non vaccinés ou dont le vaccin n’est plus efficace, devraient engendrer une charge très élevée pour les hôpitaux au cours de la seconde moitié de janvier.

Les risques de développer une forme grave du Covid-19 concernent tout particulièrement les personnes non vaccinées âgées de 50 ans et plus qui devraient être infectées dans les deux prochaines semaines, selon ces prévisions.

Les experts appellent par ailleurs à achever la vaccination de rappel des personnes à risque, et à renforcer les mesures de protection autour de cette population.

5.466 nouveaux cas de contamination ont été recensés au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé.

Le taux de reproduction du virus signalant le nombre d’individus susceptibles d’être infectés par une personne contaminée continue sa hausse, et s’établit désormais à 1,76.

On dénombre actuellement 101 patients dans un état grave dont 27 placés sous respirateurs artificiels.

8.244 Israéliens sont décédés des suites du Covid-19 à ce jour.