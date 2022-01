Jérusalem: record d'affluence de pèlerins juifs sur le mont du Temple en 2021

Se rendre sur le mont du Temple s’impose désormais de plus en plus comme une marque de nationalisme

L’année 2021 a enregistré un record de fréquentation du mont du Temple avec la visite de 33.000 pèlerins juifs, soit une hausse de 86% par rapport à l’année précédente.

Selon Daniel Haïk, analyste politique sur i24NEWS, deux raisons principales sont à l'origine de cette augmentation.

Le fait, tout d’abord, que se rendre sur le mont du Temple s’impose désormais de plus en plus comme une marque de nationalisme pour la population juive israélienne, sans être forcément liée à un nationalisme religieux ou orthodoxe.

"Il y a encore quatre ou cinq ans, cette démarche avait une connotation profondément religieuse, et ceux qui se rendaient sur le mont du Temple le faisaient eu égard à leur foi et à leurs convictions. Mais aujourd’hui, on observe de la part de la droite israélienne, et du Likoud en particulier, une volonté de faire de cet endroit un haut lieu du nationalisme israélien, surtout depuis l’arrivée au pouvoir de la coalition. Il y a une volonté identitaire extrêmement forte de la part ce public", analyse Daniel Haïk.

Comment expliquer que ce regain d’affluence sur ce site controversé ne se soit pas accompagné d’un regain de tensions avec la population musulmane qui désigne ce lieu comme l'esplanade des mosquées ?

"Il semble que dans le contexte de rapprochement entre Israël et la Jordanie, un accord ait été conclu avec Amman qui gère, par l’intermédiaire du Waqf, les lieux saints musulmans à Jérusalem. Selon les termes de ce dernier, le royaume hachémite se serait vu garantir la pérennité de son contrôle des lieux saints, en échange du calme sur les lieux et du respect de la venue des pèlerins juifs", relate Daniel Haïk.