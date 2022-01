Israël en passe de rejoindre la Convention d’Istanbul qui lutte contre la violence faite aux femmes

Israël, de par sa diversité de cultures, d'ethnies et de religions peut constituer un atout de taille

En Israël, plus de 20 femmes ont été assassinées durant l’année 2021. La pandémie a exacerbé la violence au sein des foyers, touchant en particulier femmes et enfants, premières victimes d’une violence physique et psychologique sans précédent qui selon les experts, s’inscrira dans le temps. Au cours des prochains mois, Israël doit notamment rejoindre la Convention d’Istanbul, qui lutte contre la violence à l’égard des femmes et dans les familles.

La Convention d’Istanbul, qui est entrée en vigueur en 2014 a été signée par 45 pays et ratifiée par 34 d’entre eux, elle repose sur 4 principes: la prévention, la protection des victimes, les poursuites et la coordination des politiques.

La semaine dernière, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid a transmis une lettre officielle au conseil des ministres de la Convention pour qu’Israël soit invité à la rejoindre, a révélé à i24NEWS le Pr Ruth Halperin-Kaddari, directrice du centre Rackman à l’Université Bar-Ilan, qui agit à la Knesset en faveur de l’entrée d’Israël dans la Convention d’Istanbul.

"Afin d’être accepté, Israël doit dans un premier temps opérer des modifications dans ses lois afin d’être pleinement conforme aux principes de la Convention," a déclaré Ruth Halperin-Kaddari à i24NEWS.

Un comité est ensuite chargé de vérifier que les pays tiennent leurs engagements via les rapports des gouvernements qu’ils sont tenus d’établir sur leurs actions dans la lutte contre la violence.

"Le but n’est pas de distribuer les bons ou les mauvais points mais plutôt de donner des conseils aux pays et je pense qu’en rejoignant cette Convention, Israël fera un pas en avant considérable, sur la voie de l’éradication de la violence qui fait rage dans sa société. La violence, c’est le problème le plus complexe auquel sont confrontées les femmes du monde patriarcal. Dans la mesure où il s’agit d’un phénomène global, nous avons besoin de ressorts issus d’une expérience commune et plurielle, pour mettre fin à ce fléau", a déclaré Ruth Halperin-Kaddari.

Israël, de par sa diversité de cultures, d'ethnies et de religions peut constituer un atout de taille pour la Convention d’Istanbul, en y amenant une vision différente de celle des autres pays signataires.

"La particularité d’Israël tient au fait que c’est un pays cosmopolite, en cela il se distingue des autres et cette complexité fait sa force. La religion occupe également une place centrale dans la loi et les instances, puisque par exemple, le mariage ou le divorce en dépendent. Nous pouvons donc montrer comment en Israël on gère ces défis qui n’existent pas ailleurs," a affirmé Ruth Halperin-Kaddari à i24NEWS.

Le centre Rackman dirigé par Ruth Halperin a été créé en 2001. Ce centre académique, dans la faculté de droit de l’Université Bar-Ilan, agit pour changer la condition des femmes en Israël, qui subissent des violences, particulièrement au sein de leur famille.

Il propose aux victimes un programme d'assistance juridique à l’échelle nationale et est engagé dans des activités publiques, dans la recherche et dans l'autonomisation des femmes.

Chaque année, une quarantaine de femmes bénéficient de la représentation juridique qu’offre le centre, qui a également mis en place une ligne téléphonique où des avocats conseillent gratuitement. L’an dernier, presque 700 femmes ont ainsi été aidées et orientées par des professionnels.

"Un ou deux mois après le début de la pandémie, il est apparu très clairement qu’une épidémie silencieuse se développait en parallèle. Les femmes rapportent en effet une violence beaucoup plus dure," a assuré Ruth Halperin-Kaddari.

Si la violence contre les femmes a augmenté en Israël ces derniers temps, la prise de conscience de la population s’est elle aussi accrue.

Selon Ruth, "le phénomène n’est plus caché, les médias en font largement part et la responsabilité collective prend forme."

"Grâce au nouveau gouvernement, qui soutient cette lutte contre la violence et s’y intéresse particulièrement, nous avons des raisons d’être optimistes car nous voyons le changement. La compréhension du fait que la solution se trouve dans le traitement et la prise en charge des hommes violents est quelque chose de nouveau", a-t-elle dit.

"Le système éducatif doit agir davantage dans cette voie pour alerter sur les dangers et les dérives de cette violence," a-t-elle poursuivi.

Avec la Convention d’Istanbul, Israël aura notamment l’opportunité de faire valoir la sensibilisation concrète des jeunes générations à ce phénomène car les enfants sont en général directement ou indirectement impliqués, en tant que témoins sinon victimes, des actes violents perpétrés dans leurs familles.

