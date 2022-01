Covid: Israël accorde la 4e dose de vaccin pour les plus de 60 ans et le personnel médical

"Notre taux de mortalité est parmi les plus bas au monde" (N. Bennett)

Le directeur général du ministère de la Santé, le Pr Nachman Ash, a décidé d'approuver la mise à disposition d'une quatrième dose de vaccination pour les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que pour le personnel médical, a annoncé dimanche soir le Premier ministre Naftali Bennett lors d'une conférence de presse.

"Notre politique, d'être le premier pays au monde à autoriser les doses de rappel, a aidé l'État d'Israël", a affirmé M. Bennett.

"Notre taux de mortalité est parmi les plus bas au monde. Au Royaume-Uni, le taux de mortalité par habitant est 50 fois plus élevé, aux États-Unis il est 130 fois plus élevé", a-t-il souligné.

Les autorités sanitaires avaient donné jeudi le feu vert à la 4e dose pour les personnes immunodéprimées, à la suite de la campagne de doses de rappel l'été dernier.

Le chef du gouvernement a par ailleurs exhorté dimanche la population à se faire vacciner, à porter un masque là où cela est exigé et à prendre des mesures pour protéger les personnes les plus exposées au Covid.

"On peut envisager d'avoir 50.000 nouveaux cas par jour prochainement", a-t-il averti.

"La vaccination vous protège des maladies graves… et de la quarantaine", a-t-il réitéré, précisant que le gouvernement se préparait à modifier ses directives concernant les tests de dépistage, et les groupes de personnes qui seraient appelées à se faire tester.

"Nous devrons constamment limiter les groupes de personnes pouvant être testés car nous n'avons pas la capacité de tester tout le monde - aucun pays ne l'a", avait déclaré M. Bennett plus tôt dans la journée, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel.

"Nous allons diminuer le nombre de tests et définir de nouveaux critères afin de déterminer qui doit être testé", a de son côté affirmé le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz.